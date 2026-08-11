La crisis hospitalaria y de atención en salud derivada del violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia continúa cobrando capítulos críticos en las zonas más golpeadas del occidente del país. En las últimas horas, las directivas de la Clínica Nuestra Cali, una institución prestadora de servicios de salud de alta complejidad ubicada en la capital del Valle del Cauca, emitieron un comunicado oficial de carácter urgente dirigido a la comunidad en general, a los usuarios y a la opinión pública, en el cual confirman la suspensión total y temporal de todas sus actividades de atención médica como consecuencia directa de los daños sufridos en su infraestructura física tras el fuerte movimiento telúrico que sacudió la región.

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De acuerdo con el pronunciamiento oficial expedido por la institución médica, la medida de cierre preventivo y de seguridad se adopta de manera imperativa debido a las múltiples afectaciones estructurales registradas en sus instalaciones durante el sismo principal y las subsecuentes réplicas que han mantenido en vilo a las autoridades locales. Como parte de los protocolos de gestión del riesgo y para salvaguardar la integridad de los pacientes, el personal médico y los visitantes, la directiva clínica precisó que se encuentran completamente suspendidas la prestación de todos los servicios asistenciales, así como las citas médicas y las atenciones que ya se encontraban programadas en su agenda habitual.

Ante este escenario de emergencia, la institución ha sido enfática en señalar que queda totalmente prohibido el ingreso de pacientes, usuarios, proveedores y demás visitantes a las instalaciones del centro asistencial hasta nuevo aviso, mientras los ingenieros estructurales y los comités técnicos avanzan de manera rigurosa en las evaluaciones especializadas para determinar con absoluta certeza las condiciones reales de seguridad de la edificación.

La suspensión de operaciones en la Clínica Nuestra representa un golpe sumamente sensible para la red de prestación de servicios de la región, teniendo en cuenta que este centro médico opera como una IPS de nivel III y IV de complejidad, atendiendo a un volumen considerable de afiliados que hoy dependen de la red adscrita a las Entidades Promotoras de Salud en el departamento.

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Ante la congestión y el colapso parcial que ya experimentan otros centros hospitalarios de la capital vallecaucana por la llegada masiva de heridos y pacientes remitidos desde las zonas de desastre, la salida temporal de operación de esta clínica obliga a una rápida reorientación de la capacidad instalada y a la activación de corredores humanitarios de salud.

Mientras el personal administrativo y operativo de la clínica permanece enfocado en acompañar y atender las situaciones internas derivadas de la emergencia, las directivas hicieron un llamado extensivo y comprensivo a la comunidad para mantener la calma, obrar con solidaridad ciudadana y comprender que estas drásticas decisiones buscan garantizar, por encima de todo, una atención segura para todos los usuarios una vez se logren superar las secuelas de la tragedia telúrica que hoy enluta y desafía la capacidad de respuesta del país.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.