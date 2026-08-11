La fragilidad de las estructuras en la capital del Valle del Cauca y el constante peligro que acecha a los habitantes tras el terremoto de 7.4 magnitud quedaron en evidencia este martes, cuando una transmisión en directo para Mañanas Blu tuvo que ser interrumpida abruptamente por una alerta de emergencia. El periodista Hugo Mario Palomar, quien se encontraba reportando desde una de las zonas más afectadas de Cali, tuvo que cortar su intervención ante la orden inmediata de los organismos de socorro que operan en el lugar.

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El momento, captado por los oyentes del espacio dirigido por Camila Zuluaga, reflejó el caos que aún se vive en las calles de la ciudad, donde la posibilidad de nuevos colapsos de edificios averiados mantiene en alerta máxima a rescatistas y ciudadanos. En medio de la confusión, el corresponsal relató en tiempo real cómo los equipos de emergencia, que trabajan sin descanso en la remoción de escombros, activaron los protocolos de seguridad.

“Camila, nos dicen que hay que evacuar, un rescatista lo dijo y nos están sacando”, alcanzó a informar Palomar justo antes de que la situación se tornara más crítica. Ante la incertidumbre de los hechos, el reportero explicó la señalización de seguridad que obligó al cese inmediato de cualquier actividad en el perímetro: “Le pregunté a uno de los funcionarios y me dice que hay que evacuar porque sonaron tres pitos y eso significa que hay que salir. Estaban diciendo que posibles réplicas, pero lo cierto es que tenemos que atender las indicaciones”.

La orden, que no admitía dilaciones, dejó clara la severidad de la situación estructural en la capital vallecaucana. “Hay que evacuar, hay que evacuar, por la posibilidad que haya un nuevo colapso”, sentenció el periodista antes de retirarse del punto donde informaba. Este episodio subraya la realidad diaria que enfrentan tanto los ciudadanos como los equipos de búsqueda y rescate en Cali; tras el sismo, muchas edificaciones quedaron en un estado de inestabilidad tan grave que cualquier movimiento telúrico menor —o incluso la vibración por la remoción de escombros— representa una amenaza mortal.

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Mientras las autoridades mantienen el control en las zonas críticas, el incidente vivido por el equipo de Blu Radio sirve como un recordatorio de que, a más de 24 horas del terremoto, el peligro sigue latente. La ciudad, que amanece bajo toque de queda y control militar, continúa en una carrera contra el reloj, no solo para hallar sobrevivientes, sino para evitar nuevas tragedias causadas por el desplome de infraestructuras que no lograron resistir el embate de la naturaleza.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.