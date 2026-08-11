Luego del terremoto que ocurrió este 10 de agosto que afectó en varias zonas del país, la Asociación Colombiana de Ciudades Intermedias (Asointermedias), presentó un balance preliminar de algunos de los municipios más afectados por esta catástrofe natural.

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De acuerdo con información recogida por la entidad a través de las administraciones locales, hasta el momento se reportan tres personas fallecidas en Yumbo (Valle del Cauca), una persona muerta y diez heridos en Calarcá (Quindío), además de siete personas lesionadas entre Marinilla y La Ceja (Antioquia), quienes recibieron atención por parte de los organismos de emergencia. Los datos continúan en verificación y podrían actualizarse conforme avancen los reportes oficiales.

De acuerdo con Asointermedias, las principales afectaciones se concentran en viviendas, instituciones educativas, edificaciones públicas y privadas, iglesias, redes eléctricas y otros bienes de uso comunitario. Entre los municipios con mayores impactos están Andes, La Ceja, Barrancabermeja y Calarcá.

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En el municipio de Andes (Antioquia) las autoridades reportaron daños en 11 instituciones educativas y 41 viviendas. En La Ceja, también en ese departamento, se registraron afectaciones en 16 viviendas, además de daños estructurales en un edificio, una iglesia y otras construcciones.

Por otro lado, en Barrancabermeja (Santander) se reportaron daños en dos instituciones educativas, mientras que en Calarcá se confirmó una víctima mortal y afectaciones en dos edificios. En otros municipios como Jamundí (Valle del Cauca), Guarne, Rionegro, Yarumal (Antioquia) y Zipaquirá (Cundinamarca) se reportaron daños menores en infraestructura, mientras que La Virginia (Risaralda) y Quebradanegra (Cundinamarca) no registran afectaciones de gravedad, según la información consolidada por Asointermedias.

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Suspensión del Festival Petronio Álvarez y la Fiesta Nacional de Agricultura en Valle del Cauca

En las últimas horas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, determinó que debido a la crítica situación que se está viviendo en la capital del Valle, se suspende la realización de la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, programado entre el 12 y 17 de agosto.

Asimismo, la Alcaldía de Palmira confirmó la suspensión de la edición número 50 de la Fiesta Nacional de la Agricultura, prevista para realizarse en el mismo lapso. La decisión fue tomada como medida de solidaridad frente a la situación que atraviesan varias regiones afectadas por el movimiento telúrico.

Asointermedias señaló que continúa recopilando información directamente con sus ciudades asociadas para contar con un panorama más preciso de los daños y las necesidades que enfrenta cada territorio. La organización indicó que la prioridad actual es acompañar a los municipios en la atención de la emergencia y facilitar la identificación de requerimientos urgentes.

De igual manera, se hizo un llamado a las alcaldías, a los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y a los organismos de socorro para mantener activos los protocolos de prevención, monitoreo y respuesta. También se insistió en la importancia de avanzar en las inspecciones de edificaciones e infraestructura que puedan presentar afectaciones.

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Asointermedias aseguró que seguirá atenta a los reportes oficiales y coordinará acciones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el Gobierno Nacional y las autoridades territoriales para apoyar las medidas que permitan proteger a las comunidades afectadas por el sismo.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.