Este martes 11 de agosto, el mandatario de la capital del Valle del Cauca dio a conocer una imagen de una joven que permanece con vida, pero atrapada entre los restos de una estructura que colapsó tras el terremoto que sacudió a Colombia.

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Su rostro, marcado por el cansancio y la angustia, se convirtió en una de las imágenes más conmovedoras que deja la tragedia. Allí, equipos de rescate trabajan contra el tiempo para sacar con vida a Diana, una joven que lleva cerca de un día atrapada y que fue localizada entre los restos de una estructura.

La imagen fue compartida por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, quien pidió a los colombianos acompañar con oraciones a la joven y a las demás personas que continúan siendo buscadas luego de la emergencia.

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“Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla. Todas sus oraciones con ella y con todas las víctimas que estamos buscando. Gracias a los rescatistas que están luchando por ella y por todos. ¡No descansaremos hasta lograrlo!”, escribió el mandatario.

Acá, la imagen:

Colombianos, ella es Diana. Estamos muy cerca de rescatarla. Todas sus oraciones con ella y con todas las víctimas que estamos buscando. Gracias a los rescatistas que están luchando por ella y por todos. ¡No descansaremos hasta lograrlo! #TodosSomosCali 🙏🏻 pic.twitter.com/sp7eNKuIx4 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

La fotografía conmueve porque permite ver a Diana mientras espera, atrapada entre los escombros, pero todavía con vida. Su expresión refleja el agotamiento de una persona que ha pasado horas en medio de una situación extrema, mientras afuera decenas de rescatistas hacen todo lo posible para llegar hasta ella.

La escena inevitablemente hace recordar a Colombia una de las imágenes más dolorosas de su historia reciente: la de Omayra Sánchez, la niña de 13 años que quedó atrapada entre el lodo y los restos de su vivienda tras la tragedia de Armero, en 1985.

La historia de Omayra se convirtió en uno de los símbolos más fuertes de aquella tragedia. Durante horas, el país y el mundo siguieron las imágenes de la niña mientras los equipos de socorro intentaban encontrar una manera de liberarla. Finalmente, murió después de permanecer atrapada durante aproximadamente tres días.

La imagen de Diana, casi cuatro décadas después, revive inevitablemente ese recuerdo. Sin embargo, hay una diferencia fundamental: Diana continúa con vida y los equipos de emergencia mantienen la esperanza de rescatarla.

El mensaje de esperanza del alcalde a la mamá de Diana

Minutos después de publicar la fotografía, Eder compartió un video en el que aparece hablando con la madre de la joven. El alcalde intentó transmitirle tranquilidad mientras señalaba a los bomberos que participan en el operativo.

“Todos ellos vienen de Bogotá —señalando a los bomberos—. Son los mejores rescatistas que tiene Colombia, están aquí. Tranquila. Vamos a trabajar hasta que saquemos a todo el mundo. Mucha fe, mucha oración”, le dijo Eder.

No vamos a descansar hasta lograr rescatar a Diana y todos los caleños que aún se encuentran bajo los escombros. Mucha oración y fuerza para las familias. ¡No vamos a parar! 🙏🏻 pic.twitter.com/6jTjBv1Zo1 — Alejandro Eder (@alejoeder) August 11, 2026

La madre, visiblemente afectada por la situación, le respondió: “Eso es lo que hemos hecho. Imagínese, ella lleva un día completo ahí”.

Sus palabras permiten dimensionar la angustia de una familia que lleva horas esperando noticias y que ahora tiene una esperanza concreta: saben que Diana está viva y que los organismos de socorro están trabajando para sacarla.

En el mismo video, un bombero también habló con la mujer y le entregó un parte de tranquilidad sobre el estado de la joven.

“Ella ya está canalizada, está estable. Ella sale de ahí. Nosotros no nos vamos hasta que saquemos a la persona”, aseguró el rescatista.

Esa frase resume la lucha que se libra en medio de los escombros: Diana está viva, está estable y los socorristas no quieren abandonar el lugar hasta conseguir sacarla.

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