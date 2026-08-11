Por: El Espectador

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Cali, principal ciudad del Valle del Cauca, enfrenta momentos críticos tras el terremoto de magnitud 7,4 que se produjo en la mañana del 10 de agosto. De acuerdo con El Espectador, la capital vallecaucana fue una de las zonas más golpeadas por el sismo, lo que motivó a las autoridades nacionales a priorizarla para el despliegue de operaciones especiales de búsqueda, rescate y apoyo a las comunidades afectadas. El temblor dejó escenas de devastación que exigieron una respuesta rápida y coordinada de las instituciones.

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Durante la mañana del 11 de agosto, Cali recibió el refuerzo de 400 nuevos uniformados del Ejército Nacional. Esta decisión fue fruto de un acuerdo entre el presidente Abelardo de la Espriella, la cúpula militar, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder. Con estos refuerzos, ya son cerca de 1.000 soldados desplegados en 40 puntos identificados como los más afectados por el desastre natural, según informó la institución castrense citada por El Espectador.

La atención de los uniformados está centrada en brindar seguridad, evitar alteraciones del orden público y apoyar las tareas que adelantan diferentes organismos de socorro. Entre estas labores destacan la búsqueda y rescate de víctimas en estructuras colapsadas. Los equipos cuentan con herramientas tecnológicas y logísticas cruciales para el trabajo en terreno, como drones, cámaras térmicas, sensores de movimiento, camillas, canastillas y diversos instrumentos para remoción de escombros. Además, participaron soldados expertos en búsqueda y rescate, apoyados por binomios caninos especializados.

El alcalde Alejandro Eder, desde el Puesto de Mando Unificado, ofreció una actualización sobre la gravedad de los daños. Hasta las 6:30 a.m. del martes 11 de agosto, los registros oficiales daban cuenta de 95 personas fallecidas, 949 heridas, además de 239 atrapadas, de las cuales 86 ya habían sido rescatadas. En cuanto a daños materiales, se reportaron 45 estructuras colapsadas total o parcialmente y 93 edificaciones con afectaciones en su infraestructura, evidenciando la magnitud del impacto sobre la ciudad.

Las cifras y la movilización de recursos dejan ver los enormes desafíos de Cali en un momento marcado por la urgencia humanitaria y la necesidad de coordinación eficiente entre el gobierno, la fuerza pública y los organismos de emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántos soldados fueron desplegados en Cali tras el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con la información suministrada por El Espectador, cerca de 1.000 soldados del Ejército Nacional han sido desplegados en Cali en respuesta al terremoto del 10 de agosto. Entre ellos, 400 uniformados llegaron como refuerzo la mañana del 11 de agosto para apoyar la seguridad y las labores de búsqueda y rescate.

¿Cuáles son los daños registrados en Cali después del terremoto?

Según el reporte del alcalde Alejandro Eder, hasta las 6:30 a.m. del 11 de agosto se contabilizaban 95 personas fallecidas, 949 heridas, 239 atrapadas (de las cuales 86 habían sido rescatadas), 45 estructuras con colapso total o parcial y 93 edificios y viviendas con daños en la infraestructura en Cali.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.