Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia la mañana del lunes 10 de agosto no solo sobresalió por su fuerza, sino también por la amplia duración con la que fue percibido en distintas regiones del país. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el fuerte movimiento sísmico se sintió durante un periodo de entre 90 segundos y dos minutos, según los reportes de las estaciones más cercanas al epicentro. Esta extensión temporal fue destacada por numerosas personas que vivieron el terremoto y que lo describieron como uno de los más largos en años.

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La explicación del SGC sobre la duración se basa en los datos captados por los instrumentos, pero aclara que la percepción individual de cada persona puede variar significativamente. La intensidad y el tiempo que cada ciudadano sintió el sismo depende de factores como la distancia al epicentro, la naturaleza del terreno e incluso la clase de edificación en la que se encontraba durante el hecho. Así, mientras algunas personas experimentaron un temblor especialmente extenso, otras solo sintieron vibraciones breves o de menor impacto.

El evento se produjo a las 7:34 de la mañana, con epicentro en el departamento del Chocó. Fue sentido en múltiples zonas del país, y según el SGC, se trató del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década. La fuerza de este terremoto desencadenó una emergencia de gran escala, dejando víctimas mortales, heridos y daños considerables en viviendas, edificaciones, vías, centros de salud y otras infraestructuras críticas en varios departamentos.

Mientras continúan las labores de atención y evaluación de los daños causados, el Servicio Geológico Colombiano no ha detenido el monitoreo permanente de la actividad sísmica, incluyendo el seguimiento de las réplicas que se han producido después del movimiento principal. La situación mantiene en alerta a las autoridades encargadas de la gestión del riesgo y refuerza el papel del SGC como fuente confiable de información técnica y científica en estos eventos de gran impacto.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto duró el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia del 10 de agosto?

Según el Servicio Geológico Colombiano, el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto tuvo una duración de entre 90 segundos y dos minutos en las estaciones más cercanas al epicentro. Sin embargo, la duración percibida por la población pudo variar según su ubicación y condiciones específicas del entorno.

¿Por qué se sintió diferente la duración del terremoto en Colombia según la zona?

La diferencia en la percepción del tiempo del sismo se explica por factores como la distancia al epicentro, las características geológicas del terreno y el tipo de construcción de los lugares donde se encontraban las personas. De acuerdo con el SGC, todos estos elementos influyen en que algunas personas sientan el temblor por más tiempo y con mayor intensidad que otras.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.