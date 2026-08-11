El Gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda inicial de 15,5 millones de dólares para Colombia, destinada a atender la emergencia provocada por el terremoto registrado este lunes.

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Los recursos serán utilizados para cubrir necesidades urgentes de las personas damnificadas, entre ellas refugios temporales, alimentación, suministros básicos y elementos de protección para quienes participan en las labores de atención y rescate.

Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos, explicó que Washington mantiene comunicación permanente con el Gobierno colombiano para identificar las necesidades que persisten en las zonas afectadas y definir posibles nuevas acciones de asistencia.

La funcionaria aseguró que la administración de Donald Trump está preparada para responder a las solicitudes que formule Colombia y afirmó que Estados Unidos está listo para apoyar al presidente Abelardo De La Espriella durante la emergencia.

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La ayuda también contempla recursos para evaluar los daños ocasionados por el sismo, información que permitirá determinar las siguientes medidas de asistencia. Washington dejó abierta la posibilidad de ampliar el apoyo económico y logístico, dependiendo del balance que realicen las autoridades colombianas.

Además, Estados Unidos mantiene asistencia consular para sus ciudadanos en Colombia y evalúa la posibilidad de enviar personal especializado, incluidos rescatistas, si las autoridades nacionales consideran necesario solicitarlo.

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Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.