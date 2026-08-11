El fuerte sismo de magnitud 7,4 que sacudió el occidente de Colombia en la mañana de este lunes, con epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, dejó graves consecuencias humanas y materiales.

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Entre las personas afectadas se encuentra Yury Copete, quien fue Miss Universe Chocó 2020. La modelo y comunicadora social compartió un video en sus redes sociales en el que mostró los daños en su vivienda y relató, con la voz marcada por la emoción, la situación que atraviesa su familia y su región.

En el video, Copete explicó la dificultad de vivir el momento lejos de Colombia:

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“Para mí es muy difícil porque estoy lejos de mi país. Estoy muy agradecida con Dios porque mi familia está bien. Mis papitos, mis hermanas, mi novio, la familia de mi novio, mis amigos… pero en este momento el Chocó está incomunicado; no hay internet ni energía. No sabemos de mucha gente”, aseguró.

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La joven, quien se encontraba fuera del país cuando ocurrió el movimiento telúrico, subrayó que lo primero que agradecía era la integridad de sus seres cercanos. En la publicación que acompañó el video, Yury Copete amplió su mensaje y detalló la pérdida material que sufrió su familia:

“Mi familia está bien, amistades y conocidos, eso es lo que primero le agradezco a Dios. Infortunadamente, perdimos nuestra casa”, escribió inicialmente.

A pesar del alivio por la seguridad de sus padres, hermanas, pareja y círculo cercano, la exreina de belleza expresó el dolor que le produce la tragedia que viven cientos de familias en el Chocó y en otras regiones del país. Copete dedicó parte de su mensaje a quienes perdieron más que bienes materiales:

“Mi corazón está destrozado por familias que lo perdieron todo hoy, cosas materiales, algunos sus familiares o amistades, que Dios me les de mucha fortaleza. El Chocó y otras regiones del país están atravesando momentos muy difíciles, y hoy son muchas las familias que necesitan ayuda para poder volver a empezar”, agregó.

La comunicadora social también agradeció las muestras de solidaridad que había recibido desde el momento en que se conoció la afectación de su vivienda. En su texto señaló:

“En momentos como este agradezco y valoro a todas aquellas personas que me han escrito a preguntarme cómo apoyarme y apoyar a otras personas, que como mi familia perdieron todo, de corazón muchas gracias, y espero que toda esa bondad Dios se las multiplique en bendiciones”, insistió la modelo.

El testimonio de Yury Copete se suma a los múltiples relatos que han surgido desde el Chocó, departamento que, por su cercanía al epicentro, registró importantes daños estructurales y problemas de conectividad.

La joven, conocida por su participación en el certamen de belleza y por su trabajo como modelo y comunicadora, decidió hacer público el estado de su casa y el de su familia no solo para informar a sus seguidores, sino también para visibilizar la situación de muchas otras personas que, como ella, se quedaron sin hogar y enfrentan la tarea de reconstruir sus vidas.

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