Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un nuevo movimiento sísmico ocurrido el martes 11 de agosto a las 10:43 de la mañana, con una magnitud de 3.8 en la escala de Richter. El evento tuvo lugar a 14 kilómetros de San José del Palmar en Chocó, con una profundidad de 99 kilómetros, según el reporte oficial. Esta actividad sísmica es parte de las réplicas asociadas al terremoto de 7,4 que previamente afectó la región, lo que ha llevado a mantener la atención sobre las consecuencias y posibles nuevos sismos en esta zona del país.

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El boletín del Servicio Geológico Colombiano sitúa el epicentro cerca de ciudades principales como Pereira, Manizales, Armenia e Ibagué. En estos lugares, la red de estaciones sismológicas detectó y confirmó el movimiento telúrico durante la mañana, sumando la preocupación de la ciudadanía ante la posibilidad de más réplicas en los próximos días. En particular, la situación en el Tolima ha motivado acciones inmediatas por parte de las autoridades locales y nacionales.

En Tolima, desde el lunes, se puso en marcha un exhaustivo proceso de monitoreo y atención en los 28 municipios identificados con afectaciones. Estas incluyen daños en viviendas, vías de comunicación, instituciones educativas y templos, evidenciando el impacto del terremoto de gran magnitud y sus réplicas en la infraestructura y la vida cotidiana de los habitantes. La secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo, Ericka Lozano, manifestó que “en este momento se encuentran activados todos los sistemas municipales de gestión del riesgo”, lo que implica la presencia y operación coordinada de organismos de emergencia y atención ciudadana en las zonas perjudicadas.

Por su parte, el director del organismo nacional de gestión del riesgo, Julio Fierro, resaltó que se trata del “sismo que se ha sentido más fuerte en la última década”, en referencia a la percepción y el alcance de los daños reportados hasta la fecha. Las autoridades advierten que estos eventos sísmicos podrían continuar, por lo que la vigilancia técnica y la activación de protocolos de respuesta se mantendrán durante los días siguientes para proteger a la población y mitigar nuevas afectaciones.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por los recientes sismos en Colombia?

De acuerdo con el informe del Servicio Geológico Colombiano, las zonas más impactadas por los recientes sismos incluyen San José del Palmar en el Chocó y los municipios del Tolima, donde se han registrado daños en viviendas, colegios, templos y vías. Asimismo, ciudades cercanas como Pereira, Manizales, Armenia e Ibagué han sentido con fuerza los movimientos, lo que ha llevado a activar todos los sistemas de gestión del riesgo en estas áreas.

¿Por qué siguen ocurriendo réplicas del terremoto de 7,4 en Colombia?

Según las declaraciones oficiales citadas en el reporte, las réplicas forman parte del proceso natural posterior a un terremoto de gran magnitud, como el de 7,4 registrado en la región. El Servicio Geológico Colombiano ha advertido que este tipo de secuencias pueden prolongarse durante varios días, por lo que es fundamental mantener la vigilancia y los protocolos de emergencia.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.