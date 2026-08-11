Por: Noticiero 90 minutos

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Un sismo de magnitud 4,0 en la escala de Richter se registró en la mañana del lunes 11 de agosto de 2026 en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó. Según información oficial del Servicio Geológico Colombiano, este movimiento telúrico tuvo una profundidad de 76 kilómetros y ocurrió a las 10:43, hora local. El reporte preliminar fue divulgado a través de los canales institucionales y en redes sociales, donde se solicitó a la población reportar cualquier percepción del fenómeno para contribuir al monitoreo ciudadano, una práctica habitual en este tipo de eventos sísmicos en Colombia.

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El evento se destacó como parte de la vigilancia sísmica que realiza el Servicio Geológico Colombiano, entidad que ha consolidado sus alertas bajo etiquetas como #SismosColombiaSGC y #Temblor en plataformas digitales. Los reportes iniciales se centraron en San José del Palmar, zona en la que los movimientos sísmicos suelen ser sentidos debido a su localización geológica. Aunque se trató de un sismo de magnitud moderada, el protocolo recomienda a los ciudadanos registrar sus sensaciones para recopilar datos útiles en el análisis de impacto y posibles daños, según indicó el boletín divulgado por la entidad.

Hasta el momento, los informes difundidos son de carácter preliminar y no se especifican afectaciones graves en infraestructuras o en la integridad de las personas en el municipio afectado. Esta información está siendo constantemente actualizada, puesto que la situación se encontraba en desarrollo tras el sismo, de acuerdo con el último comunicado de las autoridades. El monitoreo y la gestión del riesgo se mantienen activos para garantizar una adecuada respuesta ante cualquier emergencia, conforme a los lineamientos oficiales.

Las autoridades instan a la ciudadanía de la región y zonas cercanas a mantenerse atentos a los comunicados y reportar a las entidades oficiales cualquier anomalía, siguiendo los canales habilitados por el Servicio Geológico Colombiano. La coordinación de estos reportes ciudadanos es vital para fortalecer los sistemas de alertas tempranas y optimizar los procesos de respuesta ante desastres naturales en Colombia.

¿Qué pasó durante el sismo en San José del Palmar, Chocó, según el Servicio Geológico Colombiano?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, en la mañana del 11 de agosto de 2026 se presentó un sismo de magnitud 4,0 con epicentro en San José del Palmar, departamento del Chocó. El temblor ocurrió a las 10:43, hora local, y tuvo una profundidad de 76 kilómetros, sin que hasta el momento se reportaran afectaciones mayores.

¿Cómo pueden los ciudadanos reportar si sintieron un sismo en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano recomienda que, en caso de percibir un sismo, los ciudadanos reporten sus sensaciones a través de los canales oficiales divulgados en sus redes sociales y boletines. Estos reportes ayudan a mejorar la precisión y el monitoreo de este tipo de eventos sísmicos en las diferentes regiones del país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.