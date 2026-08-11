Por: DIARIO DEL PEREIRA

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El sismo de magnitud 7,4 registrado este lunes dejó un panorama preocupante en varios municipios del Eje Cafetero, donde el impacto en infraestructura y la seguridad de sus habitantes se convirtió en el centro de atención. En este contexto, Salento, reconocido nacional e internacionalmente por sus casas llenas de colores, su arquitectura típica y el emblemático paisaje cafetero, también enfrenta una prueba delicada cuyo alcance está siendo valorado por las autoridades.

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De acuerdo con información de El Diario, el terremoto ocurrido el 10 de agosto afectó a distintos departamentos, centrando su gravedad en Risaralda, Caldas, Quindío y Valle del Cauca. De estos, Salento, en el Quindío, se ve especialmente impactado debido a sus edificaciones tradicionales, muchas de ellas en bahareque, un tipo de construcción hecha con caña y barro, que presenta una alta vulnerabilidad ante movimientos telúricos de gran magnitud.

Imágenes posteriores al terremoto permiten evidenciar daños en estructuras, con paredes agrietadas y cubiertas comprometidas en varias viviendas y edificaciones tradicionales. La situación es especialmente grave en el centro histórico, donde la plaza principal, la Calle Real y demás sectores patrimoniales concentran edificaciones antiguas que han sido el sello distintivo de la zona. El propio plan municipal de gestión del riesgo ya advertía que estas áreas requerían atención prioritaria por su fragilidad ante sismos.

Esta emergencia remueve recuerdos del devastador terremoto de 1999, que también dejó huella en Salento y otras poblaciones del Eje Cafetero, marcando procesos de reconstrucción y adaptación a lo largo de los años. Ahora, más de veinte años después, este municipio vuelve a un escenario de emergencia que desafía la capacidad de respuesta de los organismos de socorro y de la población civil.

Las primeras evaluaciones registradas en Salento reflejaron daños en infraestructura y alrededor de 130 personas heridas en todo el departamento del Quindío, según cifras de las autoridades. Organismos de emergencia y técnicos avanzan en inspecciones para determinar la habitabilidad de las viviendas y evitar riesgos para la comunidad, priorizando la seguridad de quienes allí residen.

A nivel regional, ciudades como Pereira y Manizales también reportaron graves daños, evidencia de que el sismo superó las fronteras departamentales y obligó a la adopción de medidas por parte de diferentes alcaldías, como restricciones de movilidad y toques de queda.

En Salento, el desafío es doble: además de restaurar su riqueza patrimonial y turística, urge atender a las familias afectadas, ofrecer alternativas de alojamiento y garantizar que el regreso a los hogares ocurra solo cuando la seguridad esté plenamente asegurada. La comunidad insiste en que se requiere acompañamiento constante de las autoridades tanto locales como nacionales en este proceso de recuperación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué daños dejó el terremoto en Salento y el Quindío?

Según información de El Diario, el terremoto provocó afectaciones estructurales en Salento, especialmente en viviendas tradicionales y edificaciones del centro histórico, con daños como grietas en paredes y cubiertas deterioradas. En Quindío se reportaron unos 130 heridos y las autoridades continúan el censo de daños para evaluar la magnitud de la emergencia.

¿Por qué las construcciones de Salento son vulnerables a los sismos?

Las edificaciones en Salento, en especial las ubicadas en el centro histórico, suelen estar construidas en bahareque, técnica que utiliza caña y barro. Este tipo de estructuras es particularmente susceptible a episodios sísmicos, por lo que ante cada terremoto las autoridades debaten la mejor forma de preservar el patrimonio sin poner en riesgo la seguridad de los habitantes.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.