Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo registrado el pasado lunes provocó un grave deslizamiento en el Cañón del Combeima, lo que dejó incomunicadas a ocho personas que transitaban por el sector denominado El Rancho. Según informaciones recogidas por varios organismos de socorro, la emergencia interrumpió el sendero habitual utilizado para descender hacia la zona conocida como El Silencio, impidiendo la salida del grupo y complicando significativamente su situación en un área de difícil acceso. Las personas quedaron aisladas debido a las modificaciones en el terreno ocasionadas por el movimiento telúrico, lo que requirió una respuesta inmediata por parte de las autoridades.

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Durante la mañana del martes, se organizó un operativo especial para localizar a las personas atrapadas y coordinar su evacuación. De acuerdo con los reportes, fue el personal de Parques Nacionales el primero en llegar hasta el sector de El Rancho. Al llegar, hallaron al grupo aislado y confirmaron que no podían avanzar debido a la inestabilidad del terreno. El operativo de rescate se convirtió en una prioridad para garantizar la seguridad de los individuos afectados.

El mayor Luis Fernando Vélez, representante de la Defensa Civil seccional Tolima, aseguró que las ocho personas fueron encontradas en buenas condiciones de salud. Aunque algunas de ellas mostraron signos leves de deshidratación, probablemente relacionados con el prolongado esfuerzo físico y la caminata, voluntarios capacitados les prestaron primeros auxilios y confirmaron que no había lesiones de consideración. “Estas ocho personas se encuentran en buen estado de salud; sin embargo, alguna deshidratación normal de la jornada, de la caminada”, señaló el mayor Vélez, dando un parte de tranquilidad frente al estado general del grupo.

La extracción de las personas fue resultado de la acción conjunta de la Defensa Civil, funcionarios de Parques Nacionales, el inspector de Policía de Juntas y habitantes de la región, quienes acompañaron y asistieron el desplazamiento del grupo hacia una zona segura. Finalmente, tras completar el proceso de evacuación, los ocho individuos fueron trasladados hasta Juntas, donde pudieron continuar con su trayecto y facilitar su regreso a sus lugares de origen. Las autoridades mantienen vigilancia en el área, atentos a posibles nuevas alteraciones del terreno causadas por el sismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué causó el aislamiento de ocho personas en el Cañón del Combeima?

El aislamiento se originó por un deslizamiento de tierra provocado por un sismo que afectó la ruta habitual del sector El Rancho hacia El Silencio. Según la Defensa Civil y Parques Nacionales, las modificaciones en el terreno impedían el desplazamiento del grupo, dificultando su salida hasta que un operativo especial pudo evacuar a las personas.

¿Cómo fue el operativo de rescate y cuál es el estado de los afectados tras el sismo?

El operativo de rescate fue liderado inicialmente por Parques Nacionales, junto a la Defensa Civil, el inspector de Policía de Juntas y habitantes locales. Las ocho personas fueron encontradas y recibieron asistencia por signos leves de deshidratación, pero, según el mayor Luis Fernando Vélez, en general se encontraban en buen estado de salud tras la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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