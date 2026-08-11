El terremoto de magnitud 7,4 registrado este lunes en el occidente de Colombia fue provocado por el proceso de subducción de placas tectónicas, según expertos citados por medios como Blu Radio y BBC.

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El epicentro se ubicó en San José del Palmar, Chocó, a 107 kilómetros de profundidad, y el movimiento fue considerado el más fuerte sentido en Colombia durante la última década.

La subducción ocurre cuando una placa tectónica se hunde por debajo de otra. En este caso, la placa de Nazca, ubicada bajo el océano Pacífico, se desplaza hacia el este y se introduce debajo de la placa Suramericana, generando acumulación y liberación de energía que puede producir fuertes terremotos.

Colombia es especialmente vulnerable a estos fenómenos porque se encuentra en el límite de varias placas: Nazca, Suramericana y Caribe. Por esta razón, el país mantiene una alta actividad sísmica.

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Los expertos también aclaran que este terremoto no está directamente relacionado con los dos sismos registrados en Venezuela el pasado 24 de junio, debido a que responden a dinámicas tectónicas diferentes.

Aunque la magnitud fue elevada, la profundidad de 107 kilómetros ayudó a atenuar las ondas sísmicas antes de llegar a la superficie. Esto demuestra que la magnitud no es el único factor que determina el nivel de destrucción de un terremoto.

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