Por: EL PILON SA

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El terremoto de magnitud 7,4 que estremeció a Colombia la mañana del lunes 10 de agosto tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y desencadenó una serie de preguntas entre la ciudadanía, especialmente sobre la duración del sismo. El movimiento sísmico, que afectó a diversas regiones del país, dejó un balance trágico: más de un centenar de personas fallecidas, cientos de heridos y serios daños en viviendas, edificaciones e infraestructuras, según información oficial y reportes recopilados.

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Ante la inquietud recurrente sobre cuánto tiempo duró el temblor, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) aclaró que no existe una única respuesta, debido a que la duración se puede medir desde diferentes perspectivas. Según el SGC, son al menos tres los momentos que deben considerarse: el lapso durante el cual las personas sintieron el movimiento, el tiempo que los instrumentos registraron las ondas sísmicas y el periodo en que se desplazó la falla geológica que dio origen al terremoto. Esta distinción es fundamental para comprender por qué la percepción de los hechos varía tanto entre los afectados.

Los registros de las estaciones de monitoreo cercanas al epicentro de San José del Palmar señalaban un movimiento significativo de entre 90 segundos y dos minutos. Sin embargo, esto no implica que todos los habitantes de Colombia hayan sentido el mismo nivel de intensidad ni durante igual tiempo. El SGC enfatizó que diversos factores influyen en la experiencia individual de un sismo, como la distancia desde el epicentro o hipocentro (punto del subsuelo donde inicia el movimiento), las características del terreno o del suelo y la naturaleza del tipo de construcción. Así, mientras algunos ciudadanos manifestaron haber experimentado un temblor prolongado, otros apenas lo percibieron unos instantes.

Además, el SGC explicó que los instrumentos científicos son capaces de registrar movimientos sísmicos más allá de lo que las personas pueden sentir. Por ejemplo, los sismómetros continúan detectando ondas sísmicas luego de que la percepción humana ha cesado. Por ello, al preguntar “¿cuánto duró el terremoto?”, resulta clave especificar si se hace referencia a la experiencia humana, al registro técnico de los instrumentos o al proceso geológico que ocurrió en la falla responsable del movimiento telúrico.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuánto tiempo dura un terremoto según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano señala que la duración de un terremoto depende del punto de vista desde el cual se mida: la sensación de las personas, el registro de los instrumentos o el tiempo del desplazamiento de la falla. Por ejemplo, durante el terremoto ocurrido en San José del Palmar, las estaciones de monitoreo reportaron entre 90 segundos y dos minutos, aunque la percepción humana pudo ser más breve o más prolongada dependiendo de diversos factores.

¿Por qué varía la percepción de la duración de un sismo entre diferentes personas?

La percepción del tiempo que dura un sismo varía debido a factores como la distancia al epicentro o hipocentro, las condiciones del terreno y el tipo de edificación donde se encuentra una persona. Estas variables hacen que algunos sientan el temblor por más tiempo y otros por menos, mientras los instrumentos registran el fenómeno incluso más allá de lo que el ser humano puede percibir.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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