El municipio de Roldanillo, en el departamento del Valle del Cauca, amaneció sepultado bajo toneladas de escombros tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto. Lo que antes era un pueblo de calles con historia y sabor propio, hoy es un laberinto de ruinas donde familias enteras huyen con lo que pueden cargar. Un periodista de Blu Radio que recorrió las calles del casco urbano documentó en video la magnitud de la devastación, mostrando imágenes que difícilmente se borrarán de la memoria colectiva del país.

Sigue a PULZO en Discover

Uno de los símbolos más dolorosos de la tragedia es la panadería Kevin, uno de los establecimientos más antiguos del municipio, que quedó completamente destruida. Sus paredes cedieron en cuestión de segundos, bloqueando las calles con escombros que también sepultaron una camioneta que estaba parqueada frente al local. Sus propietarios alcanzaron a salir con vida, pero el panorama que encontraron al volver fue devastador. «Cuestión de segundos todo al piso, que al menos todos logramos salir, no nos pasó nada, y aquí estamos sacando escombros para ver cómo hacemos para volver a comenzar de nuevo», relató uno de los afectados en el lugar.

Cuando el periodista preguntó cuánto tiempo podría tardar la reconstrucción del negocio, la respuesta fue tan honesta como desgarradora: «La verdad, son las aspiraciones, siquiera para intentarlo, unos 3, 4 meses. Pero pues en este momento no sabemos, hay que conseguir quién nos trabaje en este momento», afirmó el dueño del establecimiento.

Pocos metros más adelante, la calle 8 de Roldanillo presentaba un panorama igual de desolador. Este corredor, que era punto de encuentro habitual para familias que llegaban los fines de semana a tomar café y compartir postres, fue declarado patrimonio cultural del municipio. Sus construcciones, edificadas en bahareque y ladrillo, resistieron durante décadas los embates del tiempo, pero no pudieron con el movimiento telúrico del 10 de agosto. Las autoridades departamentales y municipales confirmaron que iniciarán un barrido exhaustivo por todos los municipios del Valle del Cauca para determinar qué estructuras son recuperables y cuáles deberán demolerse por completo.

¿Cuántos municipios del Valle del Cauca fueron afectados por el terremoto del 10 de agosto?

De acuerdo con las autoridades, el barrido técnico no se limitará a Roldanillo, sino que abarcará todos los municipios del departamento del Valle del Cauca. La Gobernación y las alcaldías de la región coordinan equipos para determinar el nivel de daño estructural en cada zona afectada por el sismo de 7.4.

¿Qué es el bahareque y por qué las construcciones patrimoniales son tan vulnerables a los sismos?

El bahareque es una técnica ancestral de construcción que combina madera, caña y barro, muy utilizada en el eje cafetero y el suroccidente colombiano. Aunque es flexible y en algunos casos sismoresistente cuando está bien mantenido, el paso del tiempo y el deterioro de los materiales lo hacen especialmente frágil ante movimientos telúricos de gran magnitud como el registrado el 10 de agosto.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.