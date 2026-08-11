Un día después del potente sismo de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto, el periodista y presentador ofreció nuevas declaraciones sobre el drama que enfrenta su familia.

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En entrevista con Blu Radio este martes, el comunicador relató cómo, desde su llegada a Cali, se ha sumado a las labores de rescate en el sector de Torres del Limonar, en el barrio Ciudad Capri, donde el edificio en el que residía su padre, Darío Patiño Rivera, de 78 años, colapsó parcialmente.

Patiño, quien en las primeras horas de la emergencia había hecho un llamado desesperado desde el aeropuerto de Bogotá pidiendo ayuda para rescatar a su padre atrapado bajo los escombros, llegó a la ciudad y desde entonces ha permanecido en el lugar de la tragedia.

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“Aquí seguimos desde ayer que llegué, sacando con las uñas lo que más podíamos. Realmente una labor magnífica de la comunidad. A Cali le agradezco muchísimo a todas las personas que han venido acá, esto es producto de la gente. Pocos bomberos y mucha gente ayudando y solidarizada”, expresó el periodista en la cadena radial.

El relato de Patiño pone de manifiesto no solo el esfuerzo físico de remover escombros de manera artesanal, sino también la confusión y la desesperación que ha vivido en las últimas horas respecto al paradero de su padre.

Durante el lunes, tras recibir información que le despertó una falsa esperanza, el comunicador experimentó un nuevo golpe emocional. “Ayer tuve ese inconveniente porque no sabía dónde estaba mi padre. Acá salió, del PMU, el nombre de Darío Patiño, escrito, me mandaron el video, y dije ‘a mi papá lo sacaron’. Me fui a la clínica y mi papá no aparecía. Entonces, acá estamos en la búsqueda”, detalló.

Según explicó, del Puesto de Mando Unificado (PMU) había salido el nombre de su padre, acompañado de un video que sugería que había sido rescatado con vida. Con esa información se dirigió a la Clínica Valle del Lili, sede Limonar, pero no logró ubicarlo ni confirmar su ingreso. Esa incertidumbre lo llevó a regresar al sitio del colapso, donde continúa las labores junto a vecinos y voluntarios.

En medio de esa búsqueda, Patiño compartió un detalle que mantiene viva la esperanza, aunque también la ansiedad: “Posiblemente este es el apartamento y posiblemente hay una persona con las descripciones de mi padre allí”. El periodista se refería al lugar donde se presume que se encontraba el apartamento de su padre, en el tercer piso de la edificación de Torres del Limonar, ubicada en la carrera 72 número 10 Bis-21.

La situación de José Fernando Patiño ilustra el drama humano que se vive en varios puntos de Cali y otras ciudades afectadas por el terremoto, el de mayor magnitud registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI.

Mientras las autoridades continúan las labores oficiales de rescate y la evaluación de daños, ciudadanos como el periodista y cientos de vecinos se han organizado de manera espontánea para remover escombros con las manos y herramientas improvisadas, ante la limitada presencia inicial de organismos de socorro en algunos sectores.

¿Qué se sabe del papá de José Fernando Patiño?

Darío Patiño Rivera, de 78 años, se encontraba solo en su vivienda al momento del sismo. Desde las primeras horas, se reportó que había dado señales de vida, lo que impulsó a familiares y vecinos a intentar el rescate de forma manual.

Sin embargo, la información confusa sobre un posible traslado a un centro médico ha prolongado la angustia de la familia, que ahora concentra sus esfuerzos en el mismo sitio del colapso.

Patiño, conocido por su trayectoria en medios como Noticias Caracol ha pasado de ser el periodista que cubre las noticias a convertirse en protagonista de una de las historias más dolorosas de esta emergencia.

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