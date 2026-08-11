Por: Portal Bogotá

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En el contexto de la conmemoración del cumpleaños de la ciudad, la Alcaldía Local de Tunjuelito en Bogotá organizó una Feria Ambiental en el barrio Laguneta, bajo el puente de La Sevillana, con la colaboración de entidades distritales, la empresa Alianza Team Colombia y organizaciones sociales del territorio. Este evento fue parte de la estrategia “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”, cuyo objetivo principal es promover acciones que permitan construir una ciudad más amable, sostenible y enfocada en el bienestar de toda la comunidad, de acuerdo con la información publicada por la Alcaldía de Bogotá.

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El eje central de la jornada fue la calidad del aire, un tema de especial relevancia para el sector de Laguneta, donde se presentan graves afectaciones relacionadas con la contaminación atmosférica. La feria tuvo un carácter educativo y participativo: la comunidad pudo acceder a múltiples actividades, como juegos, talleres pedagógicos y espacios de interacción directa, todos enfocados en fortalecer el conocimiento sobre el estado del aire, la adecuada gestión de residuos, la importancia del bienestar animal, la salud pública y la apropiación responsable del territorio.

En el marco de la feria, se llevó a cabo una sesión de mantenimiento y embellecimiento de las materas del Jardín Divino Niño, una labor que buscó no solo renovar el entorno, sino también generar sentido de pertenencia y promover la intervención colectiva en el espacio público. Estas acciones contaron con el liderazgo de entidades distritales, el sector empresarial y las organizaciones sociales aliadas, consolidando un trabajo conjunto que refuerza la educación ambiental y el compromiso ciudadano con el cuidado del ambiente, como lo comunicó la Alcaldía Local de Tunjuelito.

Respecto al desarrollo de la feria, Claudia Verónica Collante Dussán, alcaldesa local de Tunjuelito, subrayó la importancia de que estos espacios sean puntos de encuentro comunitario: “La protección del ambiente es una responsabilidad compartida y, desde la Alcaldía Local de Tunjuelito, seguimos impulsando acciones que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes y fortalezcan la apropiación de los espacios públicos”.

Así, la Alcaldía Local de Tunjuelito reafirma su apuesta por estrategias de educación ambiental y trabajo articulado entre diversos actores del territorio, consolidando avances hacia una localidad más limpia y sostenible.

¿Por qué la calidad del aire es una problemática en el sector Laguneta de Tunjuelito?

De acuerdo con la información de la Alcaldía de Bogotá, el sector Laguneta registra importantes afectaciones asociadas a la calidad del aire, motivo por el que se priorizó este tema durante la Feria Ambiental. La relevancia de este problema radica en su impacto sobre la salud y el bienestar de los habitantes, así como en la necesidad de fomentar conductas responsables para mitigar la contaminación.

¿Qué acciones concretas se promovieron durante la Feria Ambiental en Tunjuelito para mejorar la calidad del aire?

Durante la Feria Ambiental, la comunidad participó en actividades pedagógicas sobre calidad del aire, reciclaje, bienestar animal, salud y apropiación del territorio. También se efectuó el mantenimiento de las materas del Jardín Divino Niño, incentivando el cuidado colectivo de los espacios y la responsabilidad ambiental.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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