Por: Portal Bogotá

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Un reciente sismo de magnitud 7,4 grados, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, llevó a que el Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático tomara medidas inmediatas de prevención y atención de emergencias en Bogotá. Según información difundida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), hasta el momento se han realizado verificaciones en 4.796 viviendas y oficinas a raíz de reportes ciudadanos sobre posibles afectaciones derivadas del temblor. Las inspecciones se concentraron en diversas localidades, incluyendo Usaquén, San Cristóbal, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Ciudad Bolívar y Sumapaz, lo que refleja una acción coordinada y masiva en distintos sectores de la ciudad, de acuerdo con el balance técnico entregado por el IDIGER.

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En cuanto a los hallazgos, el IDIGER reportó que no se han identificado afectaciones estructurales moderadas ni severas que pongan en riesgo la habitabilidad de estas unidades. Sin embargo, en algunos casos puntuales sí se han tomado medidas preventivas: en el barrio San Cristóbal se determinó la evacuación precautoria de una vivienda, luego de identificar persistencia de fallas previas y recomendaciones no acatadas desde 2023 y 2025. En la calle 188 se implementó un apuntalamiento, es decir, un refuerzo temporal, con apoyo del equipo USAR-Colombia, específicamente en una columna del sótano de un parqueadero que presentaba fallas constructivas. Por su parte, la evaluación al edificio Park View indicó que las afectaciones actuales son menores respecto a las causadas por un sismo en 2025 y la constructora ya avanza en acciones correctivas.

El protocolo fijado por el IDIGER establece que se debe reportar cualquier daño que supere aberturas de dos milímetros, cause pérdida de verticalidad o implique desprendimientos en elementos estructurales clave como muros, columnas o vigas, o en los alrededores de la edificación. Según la clasificación técnica, los daños identificados hasta ahora son leves, mayormente agrietamientos casi imperceptibles o de hasta 2 milímetros, localizados en elementos no estructurales como muros de mampostería, cielos rasos, esquinas de ventanería y acabados; situaciones que no comprometen la estabilidad general ni la habitabilidad.

El Distrito recomienda a la ciudadanía abstenerse de intervenir por su cuenta en los elementos de las edificaciones y seguir siempre las recomendaciones técnicas que se brindan en las visitas. Se recalca la importancia de reportar oportunamente cualquier condición de riesgo, así como revisar los planes de emergencia, conocer las rutas de evacuación y tener preparado el kit de emergencias. Para emergencias que representen peligro inminente, las autoridades recuerdan utilizar la Línea de Emergencias 123. Además, la administración distrital ha habilitado centros de acopio para recibir donaciones dirigidas a los afectados por el sismo, mostrando también un llamado a la solidaridad de todos los bogotanos.

¿Qué daños estructurales se han detectado en Bogotá tras el sismo de 7,4 grados?

Hasta el momento, según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), no se han identificado afectaciones estructurales moderadas o graves en Bogotá que comprometan la habitabilidad de las edificaciones revisadas. Los daños reportados se consideran leves, principalmente agrietamientos menores o afectaciones en elementos no estructurales como acabados y mampostería.

¿Cuáles son las recomendaciones del IDIGER para reportar daños en viviendas después de un sismo?

El IDIGER recomienda que, ante cualquier evidencia de daño relevante, como aberturas en paredes mayores a dos milímetros, pérdida de verticalidad o desprendimientos en elementos estructurales, se reporte de inmediato a la entidad para priorizar una evaluación técnica en el sitio. Igualmente, ante afectaciones en zonas de ladera o alrededores con riesgos de desprendimientos, se debe informar para que el IDIGER intervenga oportunamente y se preserve la seguridad de los habitantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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