Por: Portal Bogotá

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Bogotá se prepara para recibir la cuarta edición de la Noche de Museos, un evento internacional que tendrá lugar el 13 de noviembre de 2026, según información divulgada por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través de su Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD) y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural (IDPC). Esta celebración busca promover el diálogo y la colaboración entre instituciones culturales, generando una red que fortalece la gestión, el patrimonio y la innovación museal en Iberoamérica.

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En esta nueva edición de la Noche Iberoamericana de Museos, el evento se posiciona como un espacio clave para el intercambio de experiencias y para tejer lazos entre ciudades y museos que trabajan por sociedades más creativas y participativas. De acuerdo con la información oficial, el público asistente podrá vivir una experiencia inmersiva e internacional, resaltando el papel fundamental de los museos como agentes transformadores dentro de las dinámicas sociales y culturales.

La organización abrió la convocatoria para que museos de Iberoamérica se sumen hasta el 15 de agosto en una de las siguientes modalidades. En la opción de intercambios, los museos pueden desarrollar colectivamente piezas audiovisuales para exhibir en sus instalaciones, ya sea a través del 'match museal', que propicia la colaboración entre museos de misionalidad afín, o mediante intercambios autónomos, que permiten trabajar con instituciones aliadas en ediciones anteriores. Por otra parte, la modalidad de apertura de puertas invita a los museos a sumarse comunicativamente, realizando alguna acción especial o cotidiana durante la celebración. Finalmente, la modalidad germinaciones consiste en encuentros virtuales para socializar experiencias, reflexionar y compartir estrategias en dos jornadas de dos horas cada una.

Esta edición busca, además, profundizar el proceso de internacionalización de los museos bogotanos, sumándose a la estrategia de Acción Cultural Iberoamericana, liderada por la SDCRD, para enriquecer los lazos investigativos, formativos y de intercambio en la región. Bogotá así se consolida como una ciudad de aprendizajes compartidos, generando un impacto en el desarrollo cultural de Iberoamérica.

Entre los aliados estratégicos de esta edición se encuentran la Mesa de Museos de Bogotá, la Red de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Asociación Noche de Museos de Paraguay y el Consejo Internacional de Museos (ICOM Colombia), quienes aportan al fortalecimiento de la red cultural de la región.

¿Cómo pueden los museos de Iberoamérica participar en la Noche de Museos 2026?

La convocatoria ofrece tres modalidades: intercambios (para desarrollo colectivo de piezas audiovisuales), apertura de puertas (acciones comunicativas o actividades especiales) y germinaciones (encuentros virtuales de experiencias). Los museos interesados deben inscribirse hasta el 15 de agosto de 2026 en la opción que más se ajuste a sus intereses, según los formularios oficiales de la organización.

¿Cuál es el objetivo principal de la IV Noche Iberoamericana de Museos en Bogotá?

El propósito central del evento es promover la cooperación y el intercambio entre los museos de Iberoamérica, fortaleciendo sus procesos de gestión, patrimonio e innovación, y celebrando en una sola noche la capacidad de los museos para transformar y unir a las sociedades de la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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