Este martes 11 de agosto, el papa León XIV expresó su dolor y cercanía con el pueblo colombiano luego del devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el occidente del país este lunes.

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El mensaje llegó a través de un telegrama firmado por el cardenal secretario de Estado, Pietro Parolin, dirigido al arzobispo de Cartagena y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Francisco Javier Múnera Correa, recogió la Agencia Católica de Informaciones.

Según el texto del telegrama, León XIV está “vivamente apenado al conocer la dolorosa noticia del terremoto que ha afectado gravemente varias zonas de Colombia, causando víctimas y numerosos heridos, así como graves daños materiales, incluso a muchas iglesias”.

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El papa “ofrece sufragios por el eterno descanso de los fallecidos y eleva al señor sus oraciones por la pronta recuperación de los afectados por esta tragedia”, se lee en el mensaje citado por el mencionado portal.

Asimismo, el sumo pontífice pidió que se transmita el sentido pésame “a los familiares que, en esta hora de profundo dolor, lloran la pérdida de sus seres queridos” y de igual modo, “asegura su cercanía espiritual y manifiesta su gratitud a cuantos con generosa entrega, trabajan en las labores de búsqueda, socorro y asistencia a los damnificados”.

¿Cómo fue el terremoto en Colombia?

El terremoto se registró este lunes a las 7:34 de la mañana con epicentro cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de alrededor de 100 kilómetros.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano se trata del sismo de mayor magnitud registrado en Colombia en la última década y uno de los más fuertes del siglo XXI en el territorio nacional. El movimiento se sintió con intensidad en gran parte del país, especialmente en el Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Chocó, y también fue percibido en zonas de Panamá, Ecuador y Venezuela.

Las autoridades han reportado cifras preliminares que superan los 130 muertos y centenares de heridos, con un número aún no determinado de personas desaparecidas o atrapadas bajo escombros.

Pereira, capital de Risaralda, figura entre las ciudades más afectadas, junto con Cali, Manizales, Armenia y Quibdó. Se han registrado decenas de edificios colapsados, más de 1.500 viviendas averiadas, daños en hospitales, centros educativos, vías y varios aeropuertos cuyas operaciones fueron suspendidas temporalmente para inspecciones.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien apenas había asumido el cargo días antes, declaró la situación de desastre nacional y activó el Puesto de Mando Unificado para coordinar las labores de rescate, atención a damnificados y evaluación de daños.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.