El movimiento telúrico registrado este lunes 10 de agosto a las 7:34 de la mañana, con epicentro cerca de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, alcanzó una magnitud de 7,4 y se posiciona como uno de los eventos sísmicos más relevantes del país en lo corrido del siglo XXI.

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Así lo afirmó Julio Fierro, director general del Servicio Geológico Colombiano (SGC), en entrevista con el programa ‘Mañanas Blu’, donde detalló que el sismo tuvo su origen a unos 20 kilómetros de San José del Palmar y a una profundidad de 96 kilómetros, parámetros que el SGC confirmó tras actualizar la información preliminar.

El temblor fue percibido durante varios segundos en buena parte del territorio nacional y generó reportes de percepción también desde Venezuela, Panamá y Ecuador.

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Ciudades como Cali, Pereira, Manizales y Buenaventura lo sintieron con particular intensidad, mientras que en Bogotá y otras regiones del país también se registraron sensaciones claras del movimiento.

En la conversación radial, el director del SGC subrayó el carácter excepcional del evento dentro del panorama sísmico reciente. “Sí, de la última década y uno de los más fuertes en lo corrido del siglo. Tiene pocos, pocos antecedentes, quizá el de Tumaco de 1939, que tuvo magnitud 8.1. Es uno de los más fuertes del siglo y sin duda el más fuerte de la década”, señaló Fierro.

Con esta declaración, la autoridad científica ubicó el temblor de este lunes como el de mayor magnitud registrado en los últimos diez años en Colombia y como uno de los escasos movimientos de esta escala ocurridos desde el año 2000.

El funcionario explicó además las características del fenómeno que permitieron que se sintiera de manera prolongada y extendida. La combinación de magnitud elevada y profundidad intermedia favoreció la propagación de las ondas sísmicas a través de amplias zonas del país.

En el mismo sentido, Fierro hizo un llamado público a la ciudadanía para que evite la difusión de información falsa relacionada con supuestas réplicas, enfatizando la necesidad de confiar únicamente en los reportes oficiales del SGC.

Para contextualizar la relevancia del evento, el director del organismo recordó un antecedente local de importancia. El 23 de noviembre de 1979 se registró en la misma zona un sismo de magnitud 7,2, lo que evidencia que la región del Chocó ha generado movimientos de gran intensidad en el pasado reciente.

Sin embargo, el de este lunes supera ese registro y se destaca frente a la mayoría de los eventos del siglo XXI, período en el que los sismos de magnitud superior a 7 han sido relativamente escasos en territorio colombiano.

La evaluación de afectaciones continúa en curso, mientras el SGC mantiene el monitoreo permanente de la actividad sísmica. Este temblor de magnitud 7,4 no solo representa un hito por su intensidad dentro de la última década, sino que también refuerza la necesidad de mantener vigentes los protocolos de prevención y las normas de construcción sismo-resistente.

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