El violento terremoto de magnitud 7.4 que sacudió a Colombia en las últimas horas comenzó a mostrar su cara más amarga con los reportes oficiales preliminares sobre pérdidas humanas y daños materiales. Las cifras iniciales confirman un panorama desolador, especialmente en la región del Eje Cafetero, donde los organismos de emergencia batallan contra el tiempo entre escombros y estructuras colapsadas.

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En diálogo con 6AM de Caracol Radio, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, confirmó la trágica noticia de que, hasta el momento, se registran 18 personas muertas como consecuencia directa del fuerte movimiento telúrico en su jurisdicción, evidenciando el devastador impacto del sismo en la capital risaraldense.

Por su parte, la situación en Manizales también es crítica. Las autoridades locales confirmaron la muerte de dos personas, acompañadas de un balance preliminar que da cuenta de más de 12 edificios y 20 casas total o parcialmente destruidas a raíz de la intensidad del temblor, que provocó grietas profundas, caída de fachadas y daños irreparables en múltiples sectores urbanos.

Mientras los comités de gestión del riesgo y los cuerpos de socorro continúan desplegados atendiendo las emergencias y buscando posibles sobrevivientes bajo los escombros, el país entra en máxima alerta ante la magnitud de esta tragedia que enluta a varias familias colombianas en este inicio de semana.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.