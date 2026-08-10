Por: Noticiero 90 minutos

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Colombia vivió una mañana de extrema tensión tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país a las 7:34 a. m. de este lunes 10 de agosto de 2026. De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro del temblor se ubicó en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 82 kilómetros. Este fuerte movimiento telúrico impactó con intensidad a departamentos como Valle del Cauca, dejando a Cali en estado máximo de alerta y con graves afectaciones en múltiples frentes.

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En la capital vallecaucana, los daños han sido considerables. Según reportes oficiales de la Alcaldía de Cali, al menos 20 edificaciones presentaron colapsos parciales o totales, y en algunos de estos lugares habría personas atrapadas. A la compleja situación de infraestructura se suma la crisis hospitalaria: el Hospital Universitario del Valle sufrió daños estructurales significativos y la Clínica Valle Salud debió evacuar de inmediato pacientes de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y de hospitalización hacia áreas exteriores por la destrucción parcial de sus instalaciones.

La emergencia no se limita a la salud y la vivienda. Una parte importante de la ciudad permanece sin servicio eléctrico, los semáforos están fuera de funcionamiento y la red de telefonía móvil presenta graves caídas, complicando aún más la comunicación y la respuesta de socorro. Las autoridades locales, lideradas por el alcalde Alejandro Eder, desplegaron todos los organismos de emergencia. El mandatario instó a la ciudadanía a revisar sus viviendas ante posibles daños estructurales y pidió colaboración con los rescatistas y organismos de socorro. Además, Eder solicitó apoyo a las autoridades de Medellín y Bogotá, confirmando la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) en la Cruz Roja para coordinar los esfuerzos de auxilio.

El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, ordenó suspender su agenda y se dirigió a Bogotá para atender personalmente la emergencia. Convocó un Puesto de Mando Unificado en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y expresó su solidaridad con las víctimas: "A los colombianos que hoy atraviesan momentos difíciles, quiero decirles: no están solos". La coordinación entre entes locales y nacionales apunta a salvar vidas y responder a las necesidades urgentes de las regiones afectadas.

¿Cuáles son las afectaciones en la infraestructura hospitalaria de Cali tras el terremoto?

De acuerdo con datos de la Alcaldía de Cali, el Hospital Universitario del Valle sufrió daños estructurales severos y la Clínica Valle Salud presentó destrucción parcial, obligando a la evacuación urgente de pacientes, incluidos aquellos en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), hacia zonas abiertas por razones de seguridad.

¿Qué acciones coordinan las autoridades locales y nacionales ante la emergencia por sismo en Cali?

Según las declaraciones del alcalde de Cali y el presidente Abelardo De La Espriella, se instalaron Puestos de Mando Unificado (PMU) en la Cruz Roja y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), respectivamente, para organizar la atención de socorro, coordinar la respuesta institucional y canalizar el apoyo de otras ciudades como Medellín y Bogotá frente a la emergencia.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.