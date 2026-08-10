Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó en la jornada del lunes un aumento de la actividad sísmica en Colombia, al confirmar la ocurrencia de cinco réplicas con magnitudes superiores a 3. Según el SGC, la réplica más fuerte hasta el momento registró una magnitud de 4,8, esto tras un significativo sismo que sorprendió a varias regiones del país en horas de la mañana.

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El monitoreo que realiza el SGC es constante y detallado, destacando que los parámetros, como magnitud y localización, pueden cambiar con el procesamiento de los datos obtenidos en tiempo real por su red de estaciones nacionales. Esta labor resulta indispensable para interpretar las características de los sismos y la posible aparición de nuevas réplicas en corto tiempo, lo que a su vez le permite a la población estar informada mediante datos oficiales y actualizados.

De acuerdo con el reporte oficial del SGC, el movimiento telúrico registrado este lunes fue calificado como el sismo de mayor magnitud que se ha presentado en Colombia durante la última década. La fuerza del evento hizo que fuera percibido en varios departamentos, lo que demuestra el impacto regional que generó. Prueba de ello son los más de 8.500 reportes entregados por ciudadanos que aseguran haber sentido el movimiento, información clave con la que el SGC pudo estimar una intensidad aproximada de 7. Este valor corresponde a un nivel de daño moderado en distintas zonas, lo que ha encendido las alertas respecto al estado de viviendas, vías e infraestructura local.

Frente a inquietudes de la ciudadanía, el SGC también fue consultado sobre la posible relación entre el sismo y el volcán Puracé, que actualmente presenta actividad. Según explicó la entidad, aunque desde el punto de vista geológico y tectónico todos estos eventos hacen parte de la dinámica interna de la Tierra, se trata de fenómenos independientes. No existe un vínculo directo entre el fuerte temblor que sacudió al país y la actividad del volcán, por lo que no deben interpretarse como el resultado de un solo proceso.

El SGC y las autoridades de gestión del riesgo se mantienen atentos al desarrollo de posibles daños, mientras la ciudadanía es invitada a estar pendiente exclusivamente de los canales oficiales, recordando que la información puede actualizarse conforme avanza el análisis.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el sismo registrado por el SGC se considera el más fuerte en Colombia en la última década?

De acuerdo con información del Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico reportado fue clasificado como el de mayor magnitud registrado en el país durante los últimos diez años. Esta calificación se debe tanto a la magnitud medida como a la extensión geográfica en la que fue sentido, con más de 8.500 reportes ciudadanos y una intensidad aproximada de 7, lo que representa un daño moderado en diferentes regiones.

¿Tiene relación el reciente sismo con la actividad del volcán Puracé?

El Servicio Geológico Colombiano aclaró que, aunque ambos son fenómenos naturales de origen tectónico y geológico, no existe relación directa entre el sismo registrado y la actividad actual del volcán Puracé. Son eventos independientes y no deben considerarse como parte de un mismo proceso, según el análisis de la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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