Por: Noticiero 90 minutos

Hola! Somos el noticiero regional más visto en Colombia, ¡Conéctate con nosotros y entérate de las noticias del suroccidente colombiano!, Emisión digital en vivo a las 8 a.m. por todos nuestros canales digitales, Emisión central a la 1:00 p.m. por el canal Telepacífico y nuestros canales digitales. Visitar sitio

Este lunes 10 de agosto, un fuerte sismo sacudió a Colombia y puso en alerta a varias regiones del país, despertando preguntas fundamentales entre la población respecto a la posibilidad de movimientos posteriores. El fenómeno, que registró una magnitud de 7,4 con epicentro en las cercanías de San José del Palmar, Chocó, impactó diferentes departamentos y causó afectaciones en distintas zonas, según reportes del Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el cubrimiento de Noticias RCN.

Sigue a PULZO en Discover

En el transcurso del día posterior al sismo principal, se han reportado cerca de 10 réplicas, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano. Viviana Dionicio, sismóloga de dicha entidad, detalló en entrevista para Noticias RCN que la réplica de mayor magnitud, de 4,8, fue la más sentida hasta el momento. Esta situación es común tras la ocurrencia de movimientos telúricos significativos y forma parte inherente de su comportamiento natural.

Para explicar a los ciudadanos el porqué de estos temblores sucesivos, el SGC precisa que las réplicas son movimientos sísmicos que suceden luego de un terremoto principal. Habitualmente, se presentan en la misma región y, aunque suelen ser de menor intensidad, responden a un reajuste interno de la corteza terrestre. Este reajuste ocurre porque la ruptura provocada por el sismo genera inestabilidad en las placas tectónicas, que luego buscan estabilizarse mediante estos movimientos posteriores.

Es clave entender que la aparición de réplicas no implica la ocurrencia de otro evento independiente con igual severidad. Estas pueden ser frecuentes durante los minutos, horas e incluso días siguientes al evento inicial, disminuyendo su regularidad con el paso del tiempo, dependiendo de las características geológicas donde tuvo lugar el sismo. Además, expertos como Dionicio insisten en que no existe una hora exacta o una fórmula para anticipar el momento de una réplica. La especialista invita a mantener la calma y evitar caer en desinformación, recordando que “decir con exactitud en qué momento habrá réplica no es posible”.

El SGC enfatiza, entonces, que la vigilancia y el reporte ciudadano contribuyen a una mejor comprensión y reacción ante estos fenómenos, pero subraya la imposibilidad de predecir de manera precisa el momento o la cantidad de réplicas tras un terremoto de esta magnitud en territorio colombiano.

¿Qué son las réplicas de un sismo y por qué ocurren en Colombia?

Las réplicas son movimientos telúricos que se presentan después de un sismo principal, generalmente en la misma zona afectada y con una magnitud inferior. Según el Servicio Geológico Colombiano, ocurren porque la corteza terrestre debe reajustar los esfuerzos internos tras la ruptura original causada por el terremoto. Este proceso es natural y puede prolongarse durante horas o días, disminuyendo su frecuencia con el tiempo.

¿Se pueden predecir las réplicas tras un terremoto en Colombia?

De acuerdo con la sismóloga Viviana Dionicio del Servicio Geológico Colombiano, no es posible anticipar cuándo ocurrirán las réplicas ni cuántas serán. La actividad sísmica es un proceso impredecible y, aunque se sabe que pueden aparecer después del evento principal, la hora y magnitud exacta de cada réplica no se pueden determinar de antemano.

Videos del terremoto en Venezuela

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.