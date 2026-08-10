Por: El Espectador

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó, a través de sus canales oficiales, la ocurrencia de un nuevo temblor en el país. Según comunicó la entidad, el sismo tuvo una magnitud de 4,8 y su epicentro fue localizado en San José del Palmar, departamento de Chocó. El evento sísmico se presentó a las 8:18 de la mañana, con una profundidad de 88 kilómetros. Este movimiento telúrico ocurrió poco tiempo después de que, en la misma zona, hubiera un fuerte sismo de magnitud 7,4, registrado a las 7:34 de la mañana y a una profundidad mayor, de 96 kilómetros.

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De acuerdo con el SGC, el temblor de las 8:18 de la mañana corresponde a una réplica, es decir, un movimiento sísmico secundario originado en la misma región y que se da como consecuencia de la liberación de energía causada por un sismo principal. Hasta las 9:00 a.m., se habían presentado dos réplicas: la mencionada de 4,8 y otra menos perceptible, de magnitud 2,8. El SGC ha señalado que las réplicas suelen ser de menor magnitud que el sismo inicial y pueden tener profundidades por debajo de los 30 kilómetros, aunque esto puede variar dependiendo de las condiciones geológicas de la zona. Estas réplicas pueden ocurrir minutos, horas, días, meses e incluso años después del evento principal.

La frecuencia con la que ocurren las réplicas suele ser alta inmediatamente después del sismo original, pero disminuye con el paso del tiempo. Según ha explicado el SGC, los sismos tienen varios orígenes posibles: el movimiento de placas tectónicas, la presencia de fallas geológicas, la actividad volcánica o incluso actividades humanas. Por lo tanto, en zonas donde ya se han producido movimientos de tierra es probable que vuelvan a presentarse eventos similares en el futuro, debido al fenómeno denominado recurrencia sísmica.

Un ejemplo de esto es el llamado Nido Sísmico de Bucaramanga, un área del país conocida por registrar frecuentemente sismos, aunque la mayoría no son percibidos por las personas. El SGC insiste en la importancia de estar atentos y reportar cualquier sensación de movimiento telúrico a través de sus canales oficiales para fortalecer el monitoreo sísmico nacional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se presentan réplicas después de un sismo en Colombia?

Las réplicas son movimientos sísmicos secundarios que ocurren en la misma zona donde se produjo un sismo principal, debido a la liberación de energía y el reajuste de las rocas en el terreno. Según información del Servicio Geológico Colombiano, estas pueden presentarse minutos, horas, días o incluso meses después del evento principal, y su ocurrencia depende de las condiciones geológicas del área afectada.

¿Cuál es la importancia de reportar los temblores al Servicio Geológico Colombiano?

Reportar temblores al Servicio Geológico Colombiano es fundamental para mejorar el monitoreo sísmico en el país, ya que permite a la entidad recopilar información precisa sobre la magnitud, localización y efectos de los sismos. Esto ayuda a fortalecer las alertas tempranas y la preparación de la ciudadanía ante posibles riesgos asociados a la actividad sísmica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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