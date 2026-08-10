A pocas horas de que el gobierno de Gustavo Petro acabe, el superintendente de Salud, Daniel Quintero, se refirió a las últimas investigaciones y auditorías que ha hecho con el objetivo de proteger a los usuarios de las EPS y los recursos que financian la salud en el país

Sigue a PULZO en Discover

En ‘Me la juego con Pulzo’, Quintero se refirió a las recientes revelaciones hechas por la entidad, que involucran a la Gobernación de Antioquia, hospitales y entidades de salud en varias partes del país.

Vea la entrevista completa:

Lee También

El caso Antioquia: 4.700 millones de pesos habrían sido malversados

Sobre este caso, en donde la Superintendencia reveló que esta gran suma de dinero habría sido malversada, la Gobernación de Antioquia se pronunció diciendo que este dinero ha sido asignado a acciones para la atención en salud mental y que se han resguardado bajo el presupuesto del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), que hace las veces de banco de la Administración Seccional.

La secretaria de Salud de Antioquia, Alma Solano, se refirió específicamente a las EPS que no han recibido auditorías, pese a que esta entidad ha reportado 50 situaciones que han afectado la vida de pacientes.

El superintendente respondió a la secretaria y dijo:

“Mi misión fue castigar a todo el mundo, independiente incluso si eran de este gobierno o de otro a todas las alcaldías y gobernaciones que lo estuvieran haciendo mal. El caso de la Gobernación de Antioquia es muy dramático porque el gobernador trató de que no se le hiciera auditoría a sus cuentas. Y cuando finalmente logramos hacerlo con muchas dificultades, incluso lo que se podría considerar amenazas públicas, publicó el nombre de los auditores. Encontramos un número increíblemente alto de irregularidades. Más grave aún es que no dejaron que auditáramos la Fábrica de Licores de Antioquia”.

100 días de gestión en la Superintendencia de Salud

Sobre su llegada a la entidad supervisora, el superintendente aseguró que hizo la mayoría de investigaciones y auditorías durante los 4 años de vigencia de la administración de esa entidad, además de rechazar los ofrecimientos corruptos que le hicieron.

“Cuando yo llegué lo primero que me encontré fue una invitación a que yo perteneciera a ese esquema de corrupción, de coimas. Era una invitación a recibir coimas a cambio de meterme en el cuento corrupto de este sistema. Lo puse en conocimiento de la Fiscalía y los medios de comunicación“, dijo en la entrevista para Pulzo.

De igual forma, Quintero habló de su especial fijación por la atención que reciben niños, niñas y adolescentes en todo el país, intención con la cual se creó una estrategia para entrega de medicamentos con visitas de inspección, vigilancia y control a dispensarios farmacéuticos.

“Tuvimos una reducción de las PQRS en un 35 % en comparación con junio del año pasado. En 100 días bajamos una tercera parte las quejas por no entrega de medicamentos. Sancionamos a muchos dispensarios […] Sacamos una estrategia que bajó de un promedio de 48 horas a 8 horas la atención de niños con riesgo vital. No volvió a pasar que un niño muriera por falta de atención”, señaló el funcionario.

Adicionalmente, el superintendente también se refirió a que, a nivel general, “le devolvió los dientes a la Superintendencia”, con el mayor número de auditorías e inspecciones hechas en la administración del gobierno saliente.

Cirugías dudosas y procedimientos a fallecidos

Dentro sus más recientes hallazgos, Quintero habló de una reciente inspección que involucra más de 1,4 billones de pesos del sistema que fueron facturados a personas fallecidas y 2 billones de pesos de sobrecostos en medicamentos, además de miles de cirugías dudodas, como unas de miembro masculino a mujeres.

“Además, sacamos auditorías sobre el comportamiento de las EPS SOS y Sanar donde también hay irregularidades profundas”, agregó.

Sobre la reforma a la salud y el fallido intento del Gobierno actual de aprobar su propuesta en el Congreso de la República, Quintero señaló que es necesario avanzar hacia un modelo preventivo, que deje de atender a los pacientes ya enfermos y comience a prevenir las enfermedades.

“Hay que hacer una reforma estructural. Pasar de una salud manejada por banqueros, a una salud manejada por médicos. La reforma de este gobierno planteaba ‘pasemos de una salud curativa a una salud preventiva. Con exámenes periódicos, que incluyan pruebas de ADN. Con sistemas de información que permita saber realmente en qué estado está cada persona y qué atenciones ha recibido'”, concluyó.

Petro ordena liquidar las EPS que están en quiebra

El presidente Gustavo Petro, a pocos meses de dejar la Casa Nariño, ordenó que todas las EPS que estén en quiebra deben ser liquidadas. Aunque no profundizó sobre cómo deberá suceder esto, hay varias EPS en alerta porque están intervenidas. Por el momento, no hay claridad sobre cuáles serán liquidadas, pero esto obligará a muchas personas a ser trasladadas de EPS.