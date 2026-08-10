El potente sismo registrado en Chocó volvió a poner sobre la mesa la actividad tectónica del país y la relación de Colombia con una de las zonas sísmicas más activas del planeta. Expertos explican qué significa realmente el llamado Cinturón de Fuego y si existe riesgo de nuevos terremotos.

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El fuerte movimiento telúrico que sacudió a Colombia este lunes 10 de agosto de 2026 volvió a causar preocupación entre millones de ciudadanos. El sismo tuvo su epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, y fue percibido con fuerza en distintas regiones del país, incluida Bogotá, además de zonas de Ecuador y Venezuela.

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La magnitud reportada ha variado entre las primeras mediciones y las actualizaciones de diferentes organismos. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó inicialmente un movimiento de 7.4, mientras que reportes internacionales, entre ellos los del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), ubicaron el evento en magnitudes superiores.

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El fenómeno dejó afectaciones en diferentes zonas del país y causó especial preocupación en Chocó, donde las autoridades iniciaron la evaluación de daños. También se reportaron afectaciones en ciudades como Cali, Pereira, Armenia y Manizales.

Pero, más allá del movimiento de este lunes, el sismo volvió a poner sobre la mesa una pregunta que suele aparecer cada vez que tiembla con fuerza: ¿Colombia está dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico y podría esta zona provocar un terremoto de gran magnitud en el país?

¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?

El llamado Cinturón de Fuego del Pacífico es una extensa franja tectónica que rodea gran parte del océano Pacífico y que concentra una enorme actividad sísmica y volcánica.

En esta zona interactúan diferentes placas tectónicas. El movimiento, choque y hundimiento de estas placas genera acumulación de energía que puede liberarse mediante terremotos y, en determinadas áreas, actividad volcánica.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) explica que gran parte de la actividad sísmica del país está relacionada con su ubicación dentro de esta dinámica tectónica, razón por la que Colombia es considerada un territorio con amenaza sísmica.

La región del Pacífico concentra cerca del 90 % de los terremotos registrados en el planeta, según estimaciones ampliamente utilizadas por organismos científicos.

¿Entonces Colombia sí está en el Cinturón de Fuego?

Sí, Colombia está vinculada a esta zona de alta actividad tectónica, particularmente por la dinámica de las placas que interactúan en el occidente del país.

La situación geológica colombiana, sin embargo, es más compleja que simplemente afirmar que todos los terremotos del territorio son consecuencia directa del Cinturón de Fuego.

El país se encuentra en una zona donde confluyen diferentes placas, entre ellas la de Nazca, la Sudamericana y la del Caribe, además de estructuras geológicas y fallas activas dentro del territorio nacional. Por eso, un terremoto ocurrido en otro punto del Cinturón de Fuego no significa automáticamente que Colombia vaya a experimentar otro sismo fuerte.

De hecho, expertos han advertido que la ocurrencia de varios terremotos cercanos en el tiempo o en diferentes países no necesariamente significa que exista una cadena de eventos conectados. En junio, el científico Peter Stafford, del Imperial College de Londres, explicó a Caracol Radio que la proximidad temporal de varios terremotos podía corresponder simplemente a una coincidencia estadística.

¿El temblor de este lunes anuncia otro terremoto?

La respuesta de la ciencia es clara: no existe actualmente un método que permita predecir con exactitud cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto. El Servicio Geológico Colombiano ha insistido en que los sismos no pueden predecirse. Lo que sí pueden hacer las instituciones científicas es monitorear permanentemente la actividad sísmica, identificar zonas de amenaza y estudiar las fallas y placas tectónicas para mejorar la preparación ante futuros eventos.

Por eso, el fuerte sismo de este 10 de agosto no puede interpretarse como una señal científica de que otro terremoto de mayor magnitud esté por ocurrir. Lo que sí deja en evidencia es que Colombia mantiene una amenaza sísmica que debe tomarse en serio.

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¿Qué tan vulnerable es Colombia?

El riesgo no depende únicamente de la magnitud de un terremoto. También intervienen factores como la profundidad, la distancia al epicentro, las características del suelo, la calidad de las construcciones y la cantidad de población expuesta.

Bogotá, por ejemplo, puede sentir con intensidad movimientos cuyo epicentro se encuentra a cientos de kilómetros de distancia. La profundidad del sismo también puede hacer que las ondas se propaguen ampliamente.

En el caso de la costa Pacífica existe además otro riesgo: los tsunamis. El SGC recuerda que Colombia tiene antecedentes de tsunamis destructivos y que las costas de Nariño y Cauca son especialmente relevantes dentro de este escenario.

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.