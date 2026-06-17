Por: Caracol TV

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El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó sobre un segundo sismo registrado este miércoles 17 de junio en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país. De acuerdo con el reporte oficial, el movimiento telúrico ocurrió a las 7:17 de la mañana y alcanzó una magnitud de 3,0. El evento tuvo una profundidad de 154 kilómetros y se localizó cerca de los municipios de Los Santos, Jordán y Zapatoca.

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Este nuevo movimiento se produjo apenas una hora y media después del sismo de magnitud 5,1 registrado a las 5:51 a. m. en la misma región. Ese primer temblor tuvo una profundidad de 146 kilómetros y fue percibido en distintos departamentos del país, entre ellos Santander, Norte de Santander, Boyacá, Antioquia, Caldas y Bogotá.

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Tras el sismo de mayor magnitud, cientos de ciudadanos compartieron en redes sociales sus reportes sobre cómo sintieron el movimiento. Habitantes de Bucaramanga, Piedecuesta, Cúcuta, Moniquirá, Chiquinquirá y la capital del país señalaron que lograron percibir el temblor, especialmente en edificaciones de varios pisos.

Los Santos, en Santander, es reconocido por su constante actividad geológica debido a su ubicación en el denominado Nido Sísmico de Bucaramanga, una de las regiones con mayor recurrencia de temblores en Colombia. Por esta razón, es frecuente que allí se registren movimientos de diferente intensidad a lo largo del año.

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