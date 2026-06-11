Durante la madrugada de este 11 de junio en aguas del océano Pacífico se presentaron dos temblores en Colombia, según los boletines emitidos por el Servicio Geológico Colombiano (SGC). Los eventos ocurrieron con menos de una hora de diferencia y tuvieron magnitudes de 3,0 y 3,1.

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Según la entidad, ambos sismos registraron profundidad superficial, una característica que suele hacer más perceptible el movimiento en zonas cercanas al epicentro, aunque en este caso no se reportaron afectaciones ni emergencias asociadas a los eventos.

A qué hora ocurrieron los sismos reportados en el océano Pacífico

El primer movimiento fue registrado a las 00:26 de la madrugada y alcanzó una magnitud de 3,0. Minutos después, a la 1:10 a. m., las estaciones de monitoreo detectaron un segundo evento sísmico de magnitud 3,1 en la misma región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado daños materiales, personas lesionadas ni afectaciones en infraestructura relacionadas con estos movimientos.

Por qué se presentan varios sismos en una misma zona

Especialistas explican que en regiones con actividad tectónica es posible que se registren varios eventos sísmicos en periodos cortos de tiempo. Esto ocurre debido a la liberación de energía acumulada en las placas tectónicas o en sistemas de fallas geológicas activas.

El océano Pacífico es una de las zonas con mayor actividad sísmica del planeta debido a la interacción de diferentes placas tectónicas, motivo por el cual los movimientos telúricos son relativamente frecuentes en esa región.

Sin embargo, cada evento tiene características propias y debe ser evaluado de manera independiente por las autoridades y organismos científicos.

Cómo reportar si sintió un temblor en Colombia

El Servicio Geológico Colombiano mantiene habilitada la plataforma Sismo Sentido, una herramienta mediante la cual los ciudadanos pueden informar si percibieron un movimiento telúrico.

Los reportes entregados por la comunidad permiten complementar la información técnica recopilada por las estaciones sísmicas y ayudan a establecer en qué zonas fue sentido cada evento.

Las autoridades recomiendan consultar únicamente los canales oficiales para conocer información actualizada sobre temblores y evitar la difusión de rumores o datos sin verificar.

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