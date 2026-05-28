Un temblor de magnitud 3.1 se registró en la madrugada de este jueves 28 de mayo en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica del país.

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De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió sobre las 00:35 de la madrugada y tuvo una profundidad de 148 kilómetros, característica que suele hacer que este tipo de eventos se perciban de manera leve en varias regiones.

El reporte preliminar indicó que el epicentro se localizó en Los Santos, Santander, sector reconocido por registrar actividad sísmica frecuente debido a las condiciones geológicas de la región. En redes sociales, algunos ciudadanos comenzaron a reportar si sintieron el temblor en municipios cercanos y otras zonas del país.

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Hasta el momento, las autoridades no reportan personas heridas ni daños materiales asociados al movimiento telúrico. Sin embargo, organismos de gestión del riesgo mantienen monitoreo permanente sobre cualquier novedad relacionada con el evento sísmico.

El Servicio Geológico Colombiano recordó a la ciudadanía la importancia de reportar si sintieron el sismo a través del formulario sismo sentido, ya que esta información ayuda a fortalecer el monitoreo y análisis de los eventos registrados en el territorio nacional.

Otro movimiento sísmico se sintió horas antes en Huila

El reporte del temblor en Santander se conoció pocas horas después de otro evento sísmico registrado en Gigante, Huila, durante la noche del miércoles 27 de mayo. Según el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento ocurrió sobre las 9:24 p. m., tuvo una magnitud de 2.6 y una profundidad superficial.

Debido a sus características, algunos habitantes de sectores cercanos aseguraron haber percibido el movimiento con mayor intensidad. Ambos eventos quedaron registrados en los reportes oficiales publicados por la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia.

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