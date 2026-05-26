Un nuevo sismo se registró en la noche de este lunes 25 de mayo en el municipio de Los Santos, Santander, una de las zonas con mayor actividad sísmica en Colombia.

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De acuerdo con el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento telúrico ocurrió a las 10:31 p. m. y tuvo una magnitud de 3.4, con una profundidad de 153 kilómetros.

El epicentro del evento sísmico se ubicó en Los Santos, municipio santandereano reconocido por registrar constantes movimientos de tierra debido a las características geológicas de la región.

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Por la profundidad del sismo, el temblor podría haberse sentido de manera leve en algunos municipios cercanos de Santander y otras zonas del nororiente del país. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas lesionadas ni daños materiales.

En redes sociales, varios usuarios comenzaron a comentar si percibieron el movimiento telúrico durante la noche. Como es habitual en estos casos, el SGC invitó a la ciudadanía a reportar si sintieron el sismo para fortalecer el monitoreo de este tipo de eventos.

Los Santos hace parte del denominado “nido sísmico de Bucaramanga”, considerado uno de los sectores con mayor actividad sísmica del mundo, razón por la que frecuentemente se reportan movimientos de tierra de diferente magnitud en esa región.

¿Por qué tiembla tanto en Colombia?

Colombia es uno de los países con mayor actividad sísmica en América Latina debido a su ubicación geográfica. El territorio nacional se encuentra en un punto donde interactúan varias placas tectónicas, principalmente la placa de Nazca, la placa Sudamericana y la placa del Caribe.

Ese choque y movimiento constante entre las placas provoca la liberación de energía acumulada en el subsuelo, originando frecuentes temblores de diferente magnitud en varias regiones del país.

Además, Colombia hace parte del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona que rodea el océano Pacífico y concentra gran parte de la actividad sísmica y volcánica del planeta.

Uno de los sectores más activos es el denominado nido sísmico de Bucaramanga, ubicado entre Santander y Norte de Santander. Esta zona es reconocida a nivel mundial por la gran cantidad de movimientos telúricos que registra diariamente, muchos de ellos con profundidades considerables.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), la mayoría de los sismos que ocurren en el país son leves y no representan riesgo para la población, aunque las autoridades mantienen monitoreo permanente ante cualquier evento de mayor magnitud.

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