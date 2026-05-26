El registrador nacional, Hernán Penagos, lanzó una advertencia frente a la difusión anticipada de resultados electorales en el exterior y aseguró que quienes compartan información no oficial antes del cierre total de las mesas podrían enfrentar consecuencias penales.

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El pronunciamiento surgió en medio del inicio de las jornadas de votación de colombianos en el exterior para las elecciones presidenciales de 2026. Según explicó el funcionario, los únicos resultados válidos serán los que entregue oficialmente la Registraduría Nacional una vez concluya toda la jornada electoral del próximo 31 de mayo.

La advertencia surgió luego de que en diferentes plataformas empezaran a compartirse imágenes y mensajes con presuntos datos de votación que mostraban al candidato presidencial Abelardo de la Espriella liderando ampliamente los resultados entre los colombianos en el exterior, según constató La Silla Vacía.

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“Está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede divulgar”, expresó Penagos en rueda de prensa.

Además, pidió prudencia frente a la circulación de cifras, imágenes o supuestos balances electorales en redes sociales, especialmente porque este tipo de publicaciones podrían afectar la transparencia del proceso y alimentar desinformación durante los comicios.

“El llamado es a no difundir resultados anticipados”, insistió el registrador, al recordar que existe una restricción legal relacionada con la divulgación de datos electorales antes del cierre oficial de las urnas. De acuerdo con lo explicado por la autoridad electoral, estas conductas podrían derivar en investigaciones judiciales y sanciones penales.

#EnDesarrollo El registrador nacional, Hernán Penagos, negó que se estén dando problemas en las votaciones en el exterior. “Está circulando información falsa sobre resultados electorales en mesas de votación en el exterior, lo que es imposible porque esa información no se puede… pic.twitter.com/D5W870TNAE — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 25, 2026

La advertencia aparece en un ambiente de alta tensión política y de múltiples rumores relacionados con las elecciones presidenciales. En los últimos días, la Registraduría también salió a desmentir versiones sobre supuestas irregularidades con los lapiceros usados para votar y reiteró que el material electoral cuenta con auditorías nacionales e internacionales.

Plan de ciberseguridad para elecciones en Colombia

Por otra parte, el Ministerio TIC anunció un plan especial de ciberseguridad y monitoreo digital para enfrentar posibles campañas de desinformación, manipulación de datos o difusión fraudulenta de resultados durante la jornada electoral.

Las elecciones presidenciales en Colombia se llevarán a cabo el próximo 31 de mayo, mientras que los colombianos residentes en el exterior ya comenzaron a votar en consulados habilitados en diferentes países.

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