Un terremoto de magnitud 7,8 sacudió el sur de Filipinas y dejó una estela de destrucción, víctimas y momentos de angustia que quedaron registrados en video. Según informó BBC, el movimiento telúrico ocurrió frente a las costas de la isla de Mindanao y provocó la muerte de al menos 19 personas, además de 134 heridos.

Sigue a PULZO en Discover

El sismo se registró en dicho punto hacia las 7:38 de la mañana de este lunes, hora local, y estuvo seguido por múltiples réplicas que alcanzaron magnitudes de hasta 6,7. Las autoridades activaron protocolos de emergencia mientras miles de habitantes intentaban ponerse a salvo ante el temor de nuevos temblores y posibles olas de tsunami.

BBC señaló que una de las zonas más afectadas fue la región de Soccsksargen, donde se reportaron 12 de las víctimas mortales. Los organismos de socorro continúan evaluando los daños y atendiendo a las personas lesionadas en distintas localidades del sur del país.

Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales mostraron el impacto del terremoto. Varios videos captados por residentes evidencian escaparates destruidos, estructuras afectadas y el colapso de al menos dos establecimientos de la cadena de comida rápida Jollibee. Las grabaciones también reflejan momentos de pánico entre ciudadanos que corrían para alejarse de las edificaciones.

📹 Vídeo | #Terremoto #Mindanao, 🇵🇭 #Filipinas [7.8 Mw – USGS, PHIVOLCS] Momento exacto del #sismo al exterior del centro comercial “SM City” en la ciudad General Santos, Cotabato del Sur. Tras las altas aceleraciones horizontales del terreno, la fachada lateral (o muro… pic.twitter.com/yYKtqqwYlu — SASSLA (@SasslaMx) June 8, 2026

Los equipos de rescate trabajan para localizar a personas que podrían haber quedado atrapadas en algunas construcciones afectadas. En la ciudad de General Santos también se registraron cortes de energía, aunque el servicio fue restablecido posteriormente. Sin embargo, las comunicaciones por internet continúan presentando dificultades.

Ante la gravedad de la situación, el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., pidió a la población seguir las instrucciones de las autoridades. Según BBC, el mandatario advirtió que las alertas de tsunami seguían vigentes en varias provincias costeras de Mindanao y lanzó un mensaje urgente: “Diríjanse a zonas más elevadas ahora mismo. No esperen. Su vida es más importante que cualquier cosa que dejen atrás”.

Earthquake in General Santos City, The Philippines on June 8, 2026 pic.twitter.com/ye8LHYwVzB — Noypi (@noypistuff) June 8, 2026

Terremoto en Filipinas de 6,9 provocó pánico y daños en Cebú; se descartó tsunami en el Pacífico

Un temblor en Filipinas, de magnitud 6,9, sacudió este martes 30 de septiembre las costas, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), corrigiendo un registro anterior de 7,0. El epicentro del sismo se ubicó en el mar a unos 11 kilómetros al sureste de Calape, un municipio de la provincia de Bohol, con una población de cerca de 33.000 personas.