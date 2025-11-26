Se conoció la muerte de la ‘influencer’ y actriz Gina Lima, de 23 años. El fallecimiento se dio a tres días después, del de su novio Iván César Ronquillo, de 24. Ambos, muy activos en redes sociales, compartían vivienda en Quezon City, en la zona metropolitana de Manila.

Las dos muertes ocurridas con tan poco tiempo de diferencia han causado una ola de preguntas, especulaciones y teorías en internet, aunque las autoridades insisten en que aún no hay conclusiones y que los procesos investigativos avanzan de manera independiente.

La muerte de la joven actriz se reportó el domingo 16 de noviembre. Aunque inicialmente circularon versiones que aseguraban que había sido encontrada en un hotel, la Policía de Quezon City aclaró que Gina fue hallada sin signos de vida en el apartamento que compartía con Ronquillo.

Fue el propio Iván quien la encontró inconsciente y, de inmediato, pidió ayuda a su padre para trasladarla a un centro médico cercano. Los médicos no pudieron hacer nada por salvarla.

Un reporte preliminar señala que tenía líquido en los pulmones, congestión cardíaca y algunas lesiones externas que no representaban riesgo vital. Sin embargo, la causa exacta de su muerte aún no ha sido establecida. Los análisis toxicológicos e histopatológicos serán decisivos para esclarecer lo ocurrido.

Dentro de la vivienda, los agentes hallaron medicamentos y marihuana, elementos que quedaron bajo cadena de custodia y que ahora forman parte de la investigación.

La muerte de Iván César, tres días después

El caso dio un giro devastador el miércoles 19 de noviembre, cuando Ronquillo fue encontrado sin vida en las escaleras del lugar donde residía. Medios locales han informado que las circunstancias apuntan a que él mismo se quitó la vida, aunque la investigación no ha concluido.

Un día antes, el joven había compartido en redes un video llorando junto al cuerpo de Gina, profundamente afectado por la pérdida. En su mensaje expresó: “Te amo mucho, Gina. No sé cómo seguir sin ti”.

Su familia indicó que Ronquillo estaba recibiendo mensajes ofensivos y acusaciones en redes sociales tras la muerte de la ‘influencer’, lo que habría incrementado su angustia emocional.

El padre de Iván, en declaraciones a GMA Network, lamentó entre lágrimas no haber podido consolar a su hijo: “Me duele no haber podido abrazarlo una última vez. Ojalá hubiera podido sentir ese abrazo que necesitaba”.

Las autoridades reiteraron que el joven no era considerado sospechoso en el fallecimiento de Gina.

¿Quién era Gina Lima?

Gina, originaria de Bayugan, era la menor de cuatro hijos. Con más de 177.000 seguidores en Instagram y presencia constante en TikTok y Facebook, se había consolidado como una figura reconocida en redes sociales. Además de mostrar aspectos de su vida cotidiana, trabajaba como actriz.

Su creciente popularidad también la expuso a rumores tras su muerte, entre ellos agresiones físicas o una supuesta sobredosis. No obstante, ninguna de esas versiones ha sido confirmada y las autoridades piden prudencia mientras se conocen los resultados forenses.

