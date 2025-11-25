En las primeras horas de este lunes 24 de noviembre se registró un caso que conmocionó a quienes transitaban por la calle 80, en el occidente de Bogotá. Una mujer de nacionalidad venezolana perdió la vida mientras caminaba hacia su lugar de trabajo en una entidad prestadora de salud.

La víctima fue identificada como Josefina Villalobos Briceño, de 50 años, quien estaba a pocos días de cumplir 51. Su esposo, Hebert González, habló con Alerta Bogotá 104.4 FM y entregó detalles de lo ocurrido.

González relató que ambos salieron de su vivienda alrededor de las 4:50 a. m. rumbo a sus trabajos. Mientras atravesaban la calle 80, Josefina manifestó sentirse mal. Él decidió adelantarse unos metros para comprar agua, pero cuando regresó la encontró desplomada en el andén.

El impacto contra el pavimento le causó heridas en el rostro. Según su testimonio, la mujer alcanzó a pedir agua y una pastilla que tomaba para controlar su hipertensión arterial, enfermedad que había afectado a varios de sus familiares. El esposo señaló que ocho hermanos padecían el mismo problema y que una de las hermanas de Josefina falleció en circunstancias similares mientras viajaba hacia Chile.

Aunque inicialmente algunos transeúntes creyeron que la mujer podía haber caído de un puente peatonal cercano, esa versión fue descartada. Vigilantes del sector y el propio esposo confirmaron que el colapso ocurrió mientras caminaban por el sendero peatonal.

A la zona llegaron unidades de la Policía Metropolitana de Bogotá, una ambulancia y posteriormente un carro fúnebre. Los paramédicos certificaron el fallecimiento en el lugar, pues no había señales de violencia ni requerimientos para activar protocolos de la Fiscalía.

Al tratarse de una muerte natural, el levantamiento estuvo a cargo de personal de una funeraria, acompañados por policías del cuadrante.

¿Quién era Josefina Villalobos, la mujer que murió en la Calle 80?

La pareja era oriunda de Maracaibo, Venezuela, y llevaba cerca de seis años viviendo en Colombia con permiso de permanencia. Josefina trabajaba desde hace casi dos años en una EPS de la capital.

Era madre de un joven de 23 años que actualmente reside en Estados Unidos y estaba próximo a cumplir 24.

El caso causó tristeza entre los transeúntes que presenciaron la escena. Las autoridades reiteraron que la muerte estaría relacionada con complicaciones derivadas de su condición de salud.

