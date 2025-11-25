La noche del 18 de noviembre de 2025, Laura Fabiana León fue arrollada de forma intencionada después de una discusión. El presunto responsable es Olvis David Valencia Cochero, quien conducía un Chevrolet Aveo gris.

Según el reporte preliminar, Olvis David impactó a la joven en dos ocasiones y luego huyó. La gravedad de las lesiones produjo su muerte inmediata en el lugar. El hecho ocurrió en el exterior del centro comercial Bulevar Niza, luego de una reunión entre amigos para ver el partido entre Colombia y Australia.

Testigos indicaron que el sujeto que conducía era el novio de su amiga, quien estaba recibiendo agresiones. La víctima mortal intentó defender a la otra mujer, pero fue violentamente arrollada.

Tío de Laura Fabiano León aclaró por qué atropellaron a su sobrina

Luego de una semana de ocurridos los hechos, las autoridades no encuentran al responsable, por lo que, en medio de la preocupación e indignación, Fabián Alberto León (tío de la joven que murió) decidió hablar con Citytv y contar lo que habría pasado esa noche.

“Mientras la niña compartía con sus amigos en un sitio, llegó un hombre, aparentemente la pareja de una de las amigas, y él empezó a agredirlas y a insultarlas y pues, ella salió en defensa de su amiga”, indicó el hombre.

De acuerdo con el testimonio, todo se salió de control cuando el sujeto quiso llevarse a la fuerza a su pareja y Laura Fabiana se hizo al frente del vehículo para impedirlo, sin imaginarse que Valencia no se iba a detener.

“Este hombre, en un momento en que ella quedó frente al carro, lo único que hizo fue atropellarla y pues le quitó la vida a la niña”, agregó León al citado canal.

Habrían dejado libre al sujeto que atropelló a Laura Fabiana León

La muerte de la joven provoca una fuerte reacción en Bogotá. Ciudadanos y colectivos exigieron justicia y el avance rápido de las investigaciones. Mientras el familiar de la víctima asegura que el responsable fue capturado, pero intentó autolesionarse, por lo que fue trasladado a un hospital.

“Lo trasladaron a un hospital ahí en el norte y en el transcurso de dos o tres días le dieron de alta. La policía nunca nos informó y le dieron de alta (…) Lo dejaron ir y hasta el momento está libre”, agregó León.

