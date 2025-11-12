En medio de casos controversiales en Colombia, la muerte de ‘Baby demoni’ tiene un nuevo capítulo por parte del novio de la creadora de contenido con un anuncio de denuncia después de la tragedia.

Sigue a PULZO en Discover

‘Samor one’ publicó un inesperado comunicado desde su cuenta personal de TikTok, firmado por el abogado Gerardo Sánchez Jiménez, en el que se presenta como defensor de Miguel Ángel, nombre real del hombre. Allí, se puso un delicado asunto sobre la mesa luego del deceso de la joven bogotana.

“Se han hecho diversos señalamientos a mi prohijado, ‘Samor one’ de ser el responsable del trágico final de María Alejandra, ‘Baby demoni’, señalamientos hechos violando la presunción de inocencia de nuestra carta jurídico – política de 1991, al igual que el debido proceso”, indicó el texto.

Así, en medio de recientes revelaciones sobre el caso de ‘Baby demoni’ después del doloroso fallecimiento, se remarcó el asunto de las acciones legales por parte del novio de ella.

Lee También

“En este aspecto, se acudirá a denunciar penalmente a todos y cada una de las personas de las cuales se tienen elementos materiales probatorios y evidencia física que demuestren los tipos penales de injuria y calumnia, entre otros, emitidos en programas de televisión redes sociales, plataformas de información y entretenimiento”, señaló el abogado de ‘Samor one’.

El defensor dejó en evidencia el papel del novio de ‘Baby demoni’ dentro de la investigación, a pesar de cualquier clase de especulación y señalamiento que exista en contra de ese hombre.

“A la fecha, mi cliente aún no ha tenido requerimiento alguno por parte de las autoridades competentes de ahí que se está en la disposición de colaborar de manera eficiente y eficaz con la administración de justicia fiscalía general de la nación con el objetivo de esclarecer los hechos llegar a la búsqueda y aplicación de los principios universales de la verdad y justicia”, remarcó.

El mensaje cerró con un llamado para el uso adecuado de las redes sociales en este contexto, a la espera de contar con elementos probatorios que lleven a los correspondientes resultados en el caso.

¿De qué murió ‘Baby Demoni’?

El reporte médico que se conoció sobre la muerte de ‘Baby demoni’ indicó que habría una intención de ella por agredirse a través de asfixia mecánica al usar un medio de suspensión, contó un amigo de ella.

A pesar de eso, los hechos que rodearon su muerte presentan indicios desconcertantes: fue hallada sin vida en su vivienda y según versiones preliminares, su cuerpo exhibía signos compatibles con asfixia, lo que generó dudas sobre si se trató de un suicidio o de un posible homicidio.

La fallecida influenciadora había sido trasladada de urgencia al hospital tras haber sido encontrada por su pareja sentimental, luego de una discusión previa en su domicilio.

Algunos testimonios sostienen que hacía poco tiempo se había sometido a una cirugía estética, situación que complicó el panorama y generó más preguntas sobre la causa exacta de su deceso.

En redes sociales y medios afines se reportó que la joven estaba “muy feliz con los resultados” de la cirugía, lo que incrementó la incertidumbre ante la hipótesis de un suicidio.

Las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía General de la Nación y el ente forense de Bogotá, están llevando a cabo las pericias correspondientes para esclarecer los hechos.

Hasta el momento no se ha difundido públicamente un informe oficial que confirme la causa de muerte como homicidio o asfixia, lo que mantiene abiertas varias líneas de investigación.

La noticia de su muerte desató una intensa ola de solidaridad en redes sociales, donde seguidores lamentaron su partida y exigieron que se aclare lo sucedido. Debido al contexto aún inacabado de la investigación, el caso de ‘Baby Demoni’ continúa siendo considerado un misterio en el entorno de los creadores de contenido en Colombia.

¿Quién era ‘Baby Demoni’?

‘Baby Demoni’, cuyo nombre real es María Alejandra Esquín, fue una influenciadora colombiana que perdió la vida el 15 de octubre de 2025 en Bogotá, a la edad de 24 años.

Se destacó por su estilo urbano alternativo, su pasión por el tatuaje y su presencia activa en plataformas como TikTok e Instagram, donde acumulaba cientos de miles de seguidores.

En sus redes compartía diferentes tipos de contenido: desde sesiones de modelaje, maquillaje y baile hasta reflexiones personales que mostraban una faceta más íntima de su vida. También era madre de una niña de seis años, a quien mencionaba como su mayor motivación para salir adelante, y esa dualidad (entre la vida pública de influenciadora y su rol como madre) formaba parte de su narrativa en redes.

Durante su trayectoria digital y profesional, Baby Demoni cultivó una identidad que mezclaba irreverencia, creatividad y vulnerabilidad, lo que le permitió conectar con una audiencia joven.

Su desaparición repentina generó gran conmoción en el mundo de los ‘influencers’ colombianos, así como entre sus seguidores, quienes lamentan la pérdida de una figura que parecía estar en pleno auge.

Este caso aún está bajo investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación y otros entes, a fin de esclarecer los hechos que rodearon su muerte.

¿Qué se sabe hasta ahora del caso de B-King y Regio Clown, desaparecidos en México?

B-King y Regio Clown desaparecieron el pasado 16 de septiembre en México. Desde entonces, no se ha tenido razón sobre su paradero ni las circunstancias en las fueron visto por última vez. Este es el capítulo de 'Bajo sospecha', el programa sobre crimen en Pulzo, en el cual se habló del caso.