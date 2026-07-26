Habitantes en Soacha vivieron momentos de angustia por cuenta de un incendio forestal que afectó una considerable parte de la vegetación del lugar. La conflagración ocurrió sobre la noche del pasado sábado 25 de julio cerca de El Vaquero, la reconocida fábrica de pólvora.

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Videos mostraron el momento en el que el monte se prende en llamas y deja ver una extensa hilera de fuego que se veía desde lejos. Además, hubo una espesa columna de humo que se expandió a zonas residenciales aledañas y afectó a habitantes del sector del municipio al sur de Bogotá.

Al lugar llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos de Soacha para controlar la emergencia, aunque hubo serias dificultades para extinguir las llamas. Sobre la zona había fuertes vientos que extendieron las llamas y complicaron las labores de los organismos de socorro.

Finalmente, el incendio fue controlado y no se reportaron personas lesionadas. Tampoco hubo daños en la polvorería y se evitó una explosión de elementos pirotécnicos que pudieron desencadenar una tragedia como la que vivió esa fábrica en 2024, en la que hubo fallecidos.

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