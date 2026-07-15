La investigación por el feminicidio de Rosa Mayerly Olaya Coronado, asesinada el pasado 12 de julio en Soacha, reveló nuevos detalles sobre los meses de hostigamiento que habría sufrido por parte del hombre señalado de atacarla. Según la Fiscalía General de la Nación, la víctima solicitó en dos oportunidades acompañamiento de la Policía para poder salir de su lugar de trabajo y regresar a su casa debido al acoso constante que enfrentaba.

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De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por el ente acusador, Rosa Mayerly, quien llevaba cinco años trabajando en un almacén de artículos para el hogar en Soacha, conoció a Óscar Giovanny Marulanda en febrero de 2026, cuando este llegó al establecimiento y le manifestó su interés en iniciar una relación sentimental.

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La mujer rechazó la propuesta de manera clara. Sin embargo, según la Fiscalía, esa negativa dio paso a un patrón de persecución y hostigamiento que se prolongó durante aproximadamente cinco meses.

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La investigación estableció que Marulanda acudía de forma reiterada al lugar donde trabajaba Rosa Mayerly para buscarla, seguirla e insistir en acercarse a ella. La situación llegó a tal punto que, en dos ocasiones, la mujer solicitó la presencia de uniformados para que la acompañaran desde el almacén hasta el lugar donde abordaba su medio de transporte, con el fin de evitar nuevos episodios de acoso.

En declaraciones entregadas a Noticias RCN, el coronel Juan Gómez, comandante de la Policía de Soacha, explicó que, aunque existieron esos requerimientos de acompañamiento, la víctima no había presentado denuncias formales ante la Fiscalía ni contaba con medidas de protección.

“Se establece que la mujer no tenía medidas de protección o denuncias de Fiscalía en contra de esta persona. Se habían atendido unos motivos de policía en los cuales esta mujer, a la salida de su trabajo, solicitaba la presencia policial para que fuese acompañada a tomar su medio de transporte”, indicó el oficial.

Según la Fiscalía, el presunto agresor no solo la buscaba en su lugar de trabajo. La investigación señala que el 10 de mayo llegó hasta la vivienda de la madre de Rosa Mayerly para intimidarla y buscar información sobre ella. Posteriormente, el 5 de junio, habría hecho lo mismo en la casa del excompañero sentimental de la víctima.

Para el ente investigador, estos hechos evidencian que el presunto hostigamiento trascendió el ámbito laboral y alcanzó distintos espacios de la vida personal de la mujer.

Por su parte, el coronel Gómez indicó que Marulanda registra dos anotaciones en la base de datos de la Policía correspondientes a los años 2011 y 2012, aunque aclaró que estas no guardan relación con el caso que actualmente enfrenta.

De acuerdo con la investigación, el domingo 12 de julio, hacia las 3:15 de la tarde, Óscar Giovanny Marulanda ingresó nuevamente al establecimiento donde trabajaba Rosa Mayerly. La Fiscalía sostiene que el hombre insistió en que la mujer aceptara iniciar una relación sentimental y, tras recibir una nueva negativa, la atacó con un arma cortopunzante.

La víctima sufrió cuatro heridas de gravedad y fue trasladada al Hospital Cardiovascular de Cundinamarca, donde falleció debido a las lesiones. Durante la audiencia de imputación, el fiscal del caso aseguró que el crimen estuvo motivado por el rechazo de Rosa Mayerly a las insistentes pretensiones del hoy procesado.

“La agresión que usted ejecutó en contra de ella fue por el hecho de no querer tener una relación sentimental con usted, lo que generó una obsesión”, manifestó el representante del ente acusador durante la diligencia.

Asimismo, sostuvo que el procesado veía a la víctima “como una meta, como un propósito”, por lo que la seguía, hostigaba y acosaba, tratándola “como un objeto de su propiedad”.

La Fiscalía también argumentó que el homicidio ocurrió en un contexto de violencia basada en género y que Rosa Mayerly se encontraba en estado de indefensión frente al ataque, debido a la diferencia de fuerza física y a que el agresor utilizó un arma cortopunzante.

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Tras la agresión, uniformados de la Policía capturaron en flagrancia a Óscar Giovanny Marulanda, quien fue presentado ante un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Cundinamarca.

El hombre fue imputado por el delito de feminicidio agravado, cargo que no aceptó. No obstante, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso judicial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

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