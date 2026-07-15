Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El feminicidio de Rosa Mayerly Olaya, una mujer de 29 años oriunda de Natagaima, Tolima, generó un pronunciamiento oficial por parte de Homecenter, empresa donde trabajaba. A través de un comunicado, la compañía lamentó profundamente lo ocurrido y expresó su solidaridad con los familiares, amigos y compañeros de la víctima.

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“Lamentamos profundamente el fallecimiento ocurrido en una de nuestras tiendas en la tarde de este domingo, cuya víctima es una de nuestras colaboradoras”, señaló la empresa.

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En el mismo documento, la organización reiteró su rechazo frente a cualquier forma de violencia, subrayando el impacto que este hecho ha tenido al interior de la compañía.

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“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y equipo de trabajo y rechazamos todo tipo de violencia, incluyendo este hecho que como compañía nos enluta hoy”.

Homecenter también explicó que, una vez ocurrido el ataque, se activaron de inmediato los protocolos internos de emergencia para atender la situación.

“Desde el momento en que se presentó la situación, activamos nuestros protocolos de atención y emergencia, brindamos los primeros auxilios y coordinamos su traslado a un centro asistencial”. Sin embargo, pese a la reacción inmediata, la gravedad de las heridas provocó el fallecimiento de la colaboradora.

La empresa también aseguró que se encuentra brindando acompañamiento integral a la familia de Rosa Mayerly Olaya en medio de este difícil momento. “Hemos dispuesto todos los esfuerzos de acompañamiento humano, psicológico y social que requieran en este difícil momento”.

Finalmente, Homecenter reiteró su llamado a la sociedad para rechazar la violencia y trabajar de manera conjunta en su prevención.

“Reiteramos nuestro rechazo a este hecho y hacemos un llamado a que como sociedad sigamos trabajando para prevenir, atender y erradicar este tipo de violencias”.

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El hecho quedó grabado en una cámara de seguridad

En una cámara de seguridad del establecimiento quedó registrado el momento en que el sujeto se acerca a la víctima, aparentemente con la intención de hablar en voz baja. Ella intenta mantener la calma y disimular la situación. No obstante, en cuestión de segundos, el hombre se exalta y la ataca con un cuchillo que llevaba oculto en una chaqueta negra.

El agresor le propinó varias puñaladas mientras la mujer intentaba soltarse y defenderse, luego de que este la derribara al suelo.

La escena generó pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Testigos, visiblemente atónitos, gritaban y corrían, mientras algunos clientes intentaron intervenir utilizando objetos del local para detener al atacante y auxiliar a Mayerly. Sin embargo, la gravedad de las heridas impidió que pudieran salvarle la vida.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.