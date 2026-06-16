Un sismo de magnitud 4,4 se presentó en la noche de este lunes 16 de junio en el municipio de Los Santos, en el departamento de Santander, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

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De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el temblor ocurrió a las 11:11 p. m. y tuvo una profundidad de 149 kilómetros, una característica que suele influir en la forma en que el movimiento es percibido por la población en distintas regiones del país.

Usuarios reportaron que el sismo se sintió en varias ciudades

Minutos después del reporte del Servicio Geológico Colombiano, ciudadanos de distintas regiones comenzaron a compartir en redes sociales cómo percibieron el movimiento telúrico.

Desde Cúcuta, un usuario comentó que el temblor se sintió “como una pequeña descarga”. En su mensaje agregó que la experiencia le pareció “curiosa, y un poco aterradora”, al punto de esperar el reporte oficial porque no tenía claro si se trataba de un sismo o de una percepción equivocada.

En Bucaramanga, varios internautas también reportaron haber sentido el movimiento. Uno de ellos aseguró que “se sintió fuerte y largo”, una apreciación que coincidió con otros comentarios publicados poco después del evento sísmico.

Además, de acuerdo con las reacciones de los ciudadanos, el evento se percibió en varios municipios de Santander como Floridablanca y Girón. De la misma manera, en Zipaquirá (Cundinamarca).

Las reacciones comenzaron a multiplicarse en redes sociales mientras el Servicio Geológico Colombiano recopilaba información de ciudadanos para establecer en qué zonas del país fue percibido el temblor registrado en Los Santos, Santander.

¿Se reportan daños por el temblor?

Hasta el momento de la publicación de este artículo, no se habían informado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del movimiento telúrico.

Las autoridades mantienen el monitoreo de la situación y recomiendan a la ciudadanía conservar la calma, verificar información únicamente en fuentes oficiales y seguir las indicaciones de los organismos de gestión del riesgo en caso de presentarse nuevos eventos.

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