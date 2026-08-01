A menos de una semana de su posesión, Abelardo de la Espriella afina detalles antes de asumir el poder en Colombia. Antes de hacer juramento, el presidente electo dio un particular regalo en un evento al equipo que lo acompañará a partir del 7 de agosto.

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De la Espriella hizo un retiro espiritual con su entrante gabinete ministerial. El abogado estuvo acompañado de su esposa, Ana Lucía Pineda, además de estar con su vicepresidente electo, José Manuel Restrepo. También estuvieron sus designados como jefes de las diferentes carteras gubernamentales, como Rodrigo Lara, del Interior, Paola Holguín, de Cultura, o Iván Cancino, de Justicia.

El regalo de Abelardo de la Espriella a sus ministros entrantes

A cada uno de ellos les dio en una caja un particular detalle, con un simbolismo para hacer su denominada ‘patria milagro’. Se trataba de una biblia de color azul, con el mapa de Colombia y el su centro el Sagrado Corazón de Jesús.

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El detalle venía acompañado de una agenda con el mismo diseño. De la Espriella dedicó unas palabras a sus próximos coequiperos, asegurando que depositó su confianza al designarlos para la ardua tarea que se le viene en los próximos años.

“Sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas. Por eso tengo la tranquilidad de estar escogiendo a mujeres y hombres íntegros, capaces y comprometidos con una sola causa: servirle a Colombia y construir la ‘patria milagro'”.

En este retiro espiritual he reafirmado una convicción: para construir una gran Nación hay que poner a Dios en el centro de cada decisión. También sé que las grandes transformaciones solo son posibles cuando uno se rodea de las personas correctas. Por eso tengo la tranquilidad… pic.twitter.com/Bp1twnvi3D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 1, 2026

El evento también tuvo una misa impartida por un sacerdote y con algunos videos alusivos a la religión católica, todo como preparativo para la posesión que se llevará a cabo el próximo viernes en Cali.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.