El anuncio del presidente electo Abelardo De la Espriella de trasladar el despacho presidencial al Palacio de San Carlos volvió a poner la mirada sobre uno de los edificios más importantes de la historia de Colombia.

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(Vea también: El lugar desde donde gobernará Abelardo de la Espriella: dónde queda y cómo llegar al Batallón Paraíso)

No se trata solo de una construcción colonial en el centro de Bogotá, sino del lugar donde Simón Bolívar sobrevivió a uno de los episodios más recordados de la República.

Fue en este palacio donde, la noche del 25 de septiembre de 1828, el ‘Libertador’ escapó de un intento de asesinato al salir por una ventana con ayuda de Manuela Sáenz, un hecho que marcó la historia política del país y convirtió a ese inmueble en un símbolo del poder colombiano.

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¿Dónde queda el Palacio de San Carlos y por qué es tan importante?

El Palacio de San Carlos está ubicado en el barrio La Candelaria, en el centro histórico de Bogotá, en la calle 10 #5-51.

Se encuentra a pocas cuadras de la Plaza de Bolívar y conforma un corredor patrimonial junto con el Teatro Colón, la Casa de Rafael Pombo y la Academia Diplomática.

Para quienes utilizan TransMilenio, las estaciones más cercanas son Museo del Oro y Las Aguas. Desde cualquiera de ellas se puede llegar caminando en pocos minutos hasta la calle 10.

Actualmente, el edificio es la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el anuncio de Abelardo De la Espriella plantea que vuelva a albergar el despacho presidencial.

¿Qué pasó en el Palacio de San Carlos con Simón Bolívar?

El episodio más famoso del inmueble ocurrió durante la llamada “Noche Septembrina”, el 25 de septiembre de 1828.

Esa noche, un grupo de conspiradores intentó asesinar a Simón Bolívar cuando se encontraba en el Palacio de San Carlos, entonces sede del gobierno de la Gran Colombia.

Gracias a la intervención de Manuela Sáenz, el Libertador logró escapar saltando por una ventana del edificio mientras los atacantes ingresaban al lugar.

La ventana por la que huyó aún se conserva y está señalizada con una placa conmemorativa, convirtiéndose en uno de los puntos históricos más visitados del inmueble.

¿Cómo pasó de una casona colonial a ser uno de los edificios más importantes del país?

La historia del Palacio de San Carlos se remonta a finales del siglo XVI. Su construcción fue ordenada por Francisco Porras Mejía como residencia privada. A comienzos del siglo XVII pasó a manos del arzobispo Bartolomé Lobo Guerrero para albergar el Colegio Seminario de San Bartolomé.

En 1767, tras la expulsión de los jesuitas ordenada por la Corona española, el edificio recibió el nombre de Palacio de San Carlos. Ese mismo año también albergó la primera imprenta de Santafé.

Años después abrió sus puertas como la primera Biblioteca Pública de la ciudad y sirvió como sede inicial del Batallón Guardia Presidencial.

En 1828, después del terremoto que afectó el antiguo palacio de gobierno, Simón Bolívar autorizó la compra del inmueble para convertirlo en sede oficial de la Gran Colombia.

Desde comienzos del siglo XX pasó a ser la sede de la Cancillería y, en 1975, fue declarado Monumento Nacional.

¿Qué significa que la Presidencia vuelva al Palacio de San Carlos?

Si se concreta el traslado anunciado por Abelardo De la Espriella, el despacho presidencial regresaría a uno de los edificios con mayor peso histórico del país.

El cambio no solo tendría un valor administrativo, sino también simbólico, pues el centro del poder ejecutivo volvería al lugar donde funcionó durante la Gran Colombia y donde ocurrió uno de los episodios más recordados de la vida de Simón Bolívar.

Más de dos siglos después de la “Noche Septembrina”, el Palacio de San Carlos podría volver a convertirse en el escenario desde el que se tomen las principales decisiones del Gobierno colombiano.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.