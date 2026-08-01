Por: El Espectador

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Un grave atentado estremeció a la ciudad de Cúcuta en la madrugada del sábado 1 de agosto, donde el Comando de Policía de Norte de Santander fue blanco de una serie de explosiones. Según el general William Rincón, director de la Policía, un carro bomba junto con otros artefactos explosivos causaron heridas a ocho uniformados y provocaron la muerte de un perro que pertenecía a la institución. Las detonaciones se registraron aproximadamente a las 3:30 de la mañana y obligaron al cierre inmediato de la avenida los Libertadores, principal vía de la ciudad, así como de los accesos a Cenabastos, una zona clave para el comercio local.

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El fuerte impacto no solo afectó a la sede policial, sino que también generó daños en la sede del banco BBVA ubicada justo frente al comando. Ante la gravedad de los hechos, el general Rincón hizo presencia en el lugar para verificar de primera mano la situación de orden público e insistió en la urgente necesidad de identificar a los responsables: “Atentar contra quienes velan por la seguridad de los colombianos es un ataque contra la tranquilidad de todos”, declaró desde su cuenta oficial en la red social X. El alto oficial enfatizó en que todas las capacidades institucionales ya están desplegadas para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque, quienes deberán comparecer ante la justicia, de acuerdo con sus declaraciones.

La emergencia ha mantenido ocupadas a las autoridades locales, quienes junto con la Policía Nacional y los organismos judiciales realizan la recolección de pruebas en el interior del comando afectado y en los alrededores, para avanzar en el esclarecimiento de este acto violento. Como respuesta inmediata, la ministra de Defensa encargada, Angélica Verbel, condenó enérgicamente el atentado y anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos colombianos (COP) para quienes proporcionen información que permita identificar y capturar a los responsables. Verbel reiteró el compromiso conjunto de la Fuerza Pública y el Estado en la investigación y recalcó que las acciones criminales de quienes buscan intimidar al país no quedarán impunes.

La reacción de solidaridad y condena se extendió hasta el presidente electo Abelardo de la Espriella, quien también utilizó su cuenta de X para rechazar el ataque y transmitir un mensaje de respaldo a los uniformados afectados y a sus familias. Por su parte, Wilmer Carrillo, senador de la república y exrepresentante a la Cámara por Norte de Santander, recordó que este episodio violento es el tercer atentado contra la Policía en menos de una semana, subrayando así una preocupante escalada de violencia en la región.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué acciones tomaron las autoridades tras el atentado con explosivos en Cúcuta?

Las autoridades, de acuerdo con declaraciones del general William Rincón y la ministra encargada de Defensa Angélica Verbel, desplegaron todas las capacidades institucionales para investigar, recolectar pruebas y dar con los responsables del atentado. Además, anunciaron una recompensa de hasta COP 200 millones por información relevante y reforzaron la presencia policial y judicial en la zona afectada.

¿Por qué la ministra de Defensa ofreció una recompensa tras el ataque en Cúcuta?

La ministra encargada de Defensa, Angélica Verbel, ofreció una recompensa económica como parte de la estrategia para incentivar la cooperación ciudadana, buscando captar información que conduzca a la identificación y captura de los responsables del atentado, tal como reiteró en su pronunciamiento oficial sobre el caso.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.