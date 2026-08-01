Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Los operativos realizados durante la noche del viernes 31 de julio en diferentes zonas de Ibagué dejaron una serie de resultados que evidencian el enfoque actual de las autoridades frente a la seguridad ciudadana. Según información confirmada por la Policía Metropolitana y respaldada por declaraciones oficiales, las intervenciones permitieron la inmovilización de 29 motocicletas, la incautación de armas blancas y de sustancias estupefacientes, además de la identificación de cerca de 300 personas.

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Estos controles se concentraron en sectores que previamente habían sido señalados por los mismos ciudadanos, quienes reportaron posibles hechos de inseguridad y alteraciones al orden público. En respuesta a estas denuncias, los operativos fueron ejecutados de manera simultánea en puntos estratégicos de la ciudad. La coordinación de estos despliegues incluyó la participación de la Policía Metropolitana, el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y funcionarios de las secretarías de Gobierno y Movilidad, de acuerdo con lo informado en los reportes oficiales.

El mayor Luis Carlos Flórez, comandante encargado del Distrito Uno de la Policía Metropolitana, precisó que la intervención se orientó hacia la identificación y verificación de antecedentes judiciales de cerca de 300 ciudadanos, así como el control de vehículos. El objetivo, recordó el mayor Flórez, es detectar personas con antecedentes, prevenir la comisión de delitos y reforzar la presencia institucional en áreas particularmente vulnerables.

Por su parte, Camilo Martínez, secretario de Movilidad, aclaró que las 29 motocicletas inmovilizadas no contaban con los requisitos necesarios para circular. La mayoría de los conductores transitaban sin la documentación vigente, como el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), la revisión técnico-mecánica, o conducían motocicletas modificadas o sin elementos obligatorios como espejos retrovisores. Martínez insistió en la importancia de que los motociclistas mantengan su documentación y condiciones técnicas en regla, ya que estas verificaciones continuarán implementándose en varios sectores.

Durante los procedimientos, además de los decomisos de armas cortopunzantes y estupefacientes, la Policía impuso cerca de 150 comparendos por comportamientos que van en contra de la convivencia ciudadana y otras infracciones detectadas durante la jornada. Finalmente, las autoridades enfatizaron que esta estrategia tendrá continuidad en diferentes barrios de Ibagué, en respuesta directa a las inquietudes de la ciudadanía y con el fin de mantener control y vigilancia preventiva.

¿Por qué fueron inmovilizadas las motocicletas durante los operativos en Ibagué?

Las 29 motocicletas inmovilizadas en Ibagué, según explicó el secretario de Movilidad Camilo Martínez, se retiraron de circulación principalmente porque sus conductores no cumplían con los requisitos legales, como portar el SOAT, la revisión técnico-mecánica, elementos obligatorios y documentación vigente, así como por modificaciones no autorizadas.

¿Qué buscan las autoridades con los controles y operativos simultáneos en Ibagué?

De acuerdo con la Policía Metropolitana, la finalidad de estos operativos es identificar personas con antecedentes judiciales, prevenir delitos, responder a las quejas ciudadanas, incautar elementos ilegales como armas blancas y estupefacientes, y así mantener una mayor presencia institucional en zonas vulnerables de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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