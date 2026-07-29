Un video conocido este miércoles 29 de julio volvió a encender las alarmas sobre la presencia de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca. En las imágenes se observa a varios integrantes del grupo armado ilegal caminando sin restricciones por la vía que comunica los municipios de Caloto y Corinto.
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#Atención A esta hora, un grupo de por lo menos 20 delincuentes de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, se moviliza por la vía Caloto-Corinto, en el departamento del Cauca, con conos y otros elementos utilizados para instalar un retén ilegal.… pic.twitter.com/v9pnY8bq20
— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) July 29, 2026Lee También
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Según Semana, los hombres armados recorrieron el corredor vial e incluso ingresaron al casco urbano, donde habrían interactuado con habitantes de la zona. De acuerdo con la información conocida, los integrantes de la estructura ilegal conversaban con miembros de la comunidad y saludaban a menores de edad.
Tras la publicación del video, la Tercera División del Ejército Nacional confirmó que adelanta verificaciones sobre lo ocurrido. La institución explicó que, según información de inteligencia militar, la presencia de los disidentes tendría como objetivo atraer a las tropas hacia un posible ataque mediante la activación de artefactos explosivos improvisados.
El Ejército señaló que esta acción sería una represalia por los recientes golpes propinados a las estructuras criminales en el departamento, entre ellos la incautación de 850 kilogramos de marihuana y la neutralización de algunos de sus cabecillas durante operaciones contra el narcotráfico.
La institución también aclaró que las operaciones militares en el norte del Cauca no se han suspendido y que, tras la breve aparición de los integrantes de las disidencias, estos abandonaron el lugar. Actualmente, las autoridades realizan sobrevuelos en coordinación con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y verificaciones en las zonas aledañas para descartar la presencia de explosivos que representen un riesgo para la población.
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Desde hace varias semanas, la Fuerza Pública mantiene operativos en esta zona del país con el objetivo de debilitar a las estructuras armadas ilegales que operan en el Cauca. Las acciones se han concentrado en la incautación de estupefacientes, el decomiso de material de guerra y la afectación de las finanzas de estos grupos, que continúan siendo señalados de ataques contra militares y civiles.
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