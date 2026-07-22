Una grave alerta de inteligencia encendió las alarmas en torno a la seguridad del presidente electo, Abelardo De La Espriella, tras revelarse un presunto plan criminal estructurado para atentar contra su vida en medio del desarrollo de la agenda de empalmes regionales. La denuncia fue divulgada públicamente por su equipo de trabajo a través de un comunicado oficial, el cual señala directamente como posibles responsables a estructuras criminales del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y a las disidencias de las Farc, organizaciones que mantienen una fuerte presencia armada en el suroccidente colombiano, la misma zona donde el mandatario electo ha manifestado su intención de realizar su ceremonia de posesión en un batallón militar.

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De acuerdo con la información divulgada por su equipo, los reportes de inteligencia detallan un supuesto ofrecimiento económico de hasta 3.000 millones de pesos destinado a financiar y ejecutar el atentado. Asimismo, el informe advierte sobre una modalidad específica evaluada por los criminales consistente en intentos de infiltración en ruedas de prensa y actividades públicas abiertas, priorizando escenarios con la presencia masiva de niños y adultos mayores para camuflar la acción violenta.

Ante este panorama, el esquema de protección del presidente electo recibió formalmente los avisos, mientras las autoridades competentes avanzan en la corroboración de los datos suministrados por las fuentes humanas y técnicas.

En paralelo a esta denuncia, organismos de inteligencia del Estado le siguen de cerca la pista a cinco vehículos cargados con explosivos que, según los reportes, se estarían desplazando por el suroccidente del país con el presunto objetivo de perpetrar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil. Las labores de rastreo e interceptación de comunicaciones se concentran principalmente en los departamentos de Nariño y Cauca, donde se ha detectado la movilidad de células activas del Eln.

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Fuentes de la investigación confirmaron que la información se obtuvo mediante escuchas e interceptaciones de comunicaciones internas del grupo armado, aunque hasta el momento las autoridades no han establecido un vínculo oficial y directo entre la ubicación de estos carros bomba y la amenaza específica notificada por el entorno del presidente electo.

Pese a la gravedad de la alerta y la verificación en curso de los reportes sobre los vehículos con explosivos en la región, el equipo de Abelardo De La Espriella confirmó que el mandatario mantendrá inalterada su agenda de trabajo y los recorridos territoriales programados para el proceso de empalme, implementando de manera inmediata dispositivos de seguridad reforzados y controles extraordinarios en cada uno de los eventos públicos.

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