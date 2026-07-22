El panorama político nacional comenzó a distensionarse tras la agitada jornada de instalación del nuevo Congreso de la República el pasado 20 de julio de 2026, un periodo legislativo que arrancó con sorpresas y reacomodos en las mesas directivas. Tras una votación que ratificó al senador del Centro Democrático y abogado samario Honorio Henríquez como el nuevo presidente del Senado para el primer año de la legislatura, y la elección de Nicolás Barguil en la presidencia de la Cámara de Representantes, las comunicaciones oficiales entre el liderazgo del Capitolio y el poder Ejecutivo electo no tardaron en manifestarse.

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En medio de las diversas reacciones que suscitó su nombramiento, el propio Henríquez fue el encargado de revelar los detalles centrales de la llamada telefónica que sostuvo con el presidente electo Abelardo De La Espriella, marcando el tono institucional que regirá la relación entre ambas instancias de poder durante los próximos meses.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el nuevo presidente del Senado compartió con la opinión pública el espíritu de la conversación y reiteró su firme compromiso de conducir la corporación con un profundo respeto por la Constitución Política de Colombia.

Henríquez, quien es abogado egresado de la Universidad de La Sabana y cuenta con una especialización en Opinión Pública y Mercadeo Político de la Pontificia Universidad Javeriana, subrayó que su gestión estará enfocada en blindar las garantías democráticas para todas las corrientes políticas representadas en el parlamento.

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En su mensaje destacó que su administración velará por los derechos de la oposición, de los partidos independientes y de la propia bancada de gobierno, apostando por un ejercicio legislativo donde el pluralismo y el debate constructivo sean los denominadores comunes.

Asimismo, el congresista samario enfatizó que desde su nuevo rol directivo impulsará una agenda basada en la colaboración armónica entre los poderes públicos, priorizando el diálogo y la responsabilidad por encima de la confrontación partidista. Según expresó en sus pronunciamientos públicos, el objetivo central es trabajar de manera conjunta para sacar adelante aquellas iniciativas normativas que generen beneficios reales para los colombianos y fortalezcan las instituciones del Estado.

Este llamado a la concertación se produce en un momento clave, luego de que su elección fuera interpretada por diversos sectores como una muestra de la nueva correlación de fuerzas en el Congreso y un llamado a tender puentes de entendimiento tras las tensiones iniciales registradas en los pasillos legislativos.

Por su parte, el presidente electo Abelardo De La Espriella respondió a la elección de las nuevas mesas directivas enviando un mensaje público de felicitación tanto a Honorio Henríquez en el Senado como a Nicolás Barguil en la Cámara de Representantes, deseándoles el mayor de los éxitos en las complejas responsabilidades que acaban de asumir.

En su pronunciamiento, De La Espriella fue enfático en señalar que, desde la legítima independencia de la corporación legislativa, el nuevo gobierno buscará encontrar los puntos de encuentro necesarios para impulsar las reformas y proyectos que el país demanda con urgencia. El mandatario electo también quiso despejar cualquier suspicacia sobre presiones indebidas, aclarando de manera categórica que no realizó llamadas a congresistas para solicitar votos, ni ofreció cargos o prebendas burocráticas, reivindicando así su respeto absoluto por la autonomía de las ramas del poder público.

Con un tono firme frente a las prácticas tradicionales de la política criolla, De La Espriella remató su mensaje reafirmando su visión de servicio público y descartando las viejas formas de negociación partidista al declarar públicamente que no es un político tradicional y que se encuentra en el escenario nacional para hacer la gran política, entendida como el compromiso transparente de servir a Colombia y velar por las instituciones. De esta manera, el intercambio telefónico y los subsiguientes mensajes públicos entre el Ejecutivo electo y las cabezas visibles del Congreso configuran un nuevo tablero político donde, al menos en el papel, se intenta privilegiar la estabilidad institucional y el entendimiento pragmático en el arranque del cuatrienio.

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