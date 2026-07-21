Por: VALORA ANALITIK

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En el marco de una sesión extraordinaria del Gobierno colombiano, el presidente de la República, Gustavo Petro, afirmó que ordenó la reasignación de 4 billones de pesos a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender el fenómeno de El Niño, que se extendería, según pronósticos expuestos por XM, hasta el cuarto trimestre de 2027.

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El presidente fue enfático en que estos recursos deberán destinarse a agua potable y energía solar, señalando que esta última es una fuente energética crucial para enfrentar la emergencia y mitigar el impacto que tendría sobre el sistema energético colombiano.

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Presidente Gustavo Petro. Imagen: Presidencia.

Señaló que, debido a que la ola de calor disminuiría la capacidad de generación de los embalses, esa energía tendría que ser reemplazada por generación a partir de fuentes solares.

“He pedido que 4 billones de pesos que el Ministerio de Hacienda, en vigencias futuras, no destinó al programa Colombia Solar, que para mí es esencial para mitigar los efectos del fenómeno de El Niño sobre la generación de energía eléctrica, se trasladen a la UNGRD. Así tendríamos 8 billones de pesos en Gecelca. Ojo con la corrupción; 8 billones de pesos para atender, desde el punto de vista energético, la posible caída del agua como fuente de generación de energía eléctrica en Colombia durante los meses de diciembre, febrero y marzo del próximo año”, dijo.

Petro confirmó cambios en el Presupuesto Nacional para destinar $4 billones a enfrentar El Niño

El mandatario agregó que Colombia no debe seguir un modelo productivo basado en la explotación de petróleo, gas y carbón, ya que, según afirmó, estos son combustibles fósiles que contribuyen a la contaminación. Expresó que el modelo económico debe estar basado en la producción y no en la extracción, con énfasis en sectores como la agricultura, la industria y los servicios, destacando actividades como la fabricación de vehículos eléctricos.

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Cifras del Gobierno frente a la ola de calor

Según lo manifestó el Ejecutivo, 558 municipios, es decir, cerca de 50 % del país, están en un rango de alto riesgo frente al fenómeno de El Niño. La mayor concentración de estos municipios se ubica en Bolívar, Córdoba, La Guajira, Sucre y Cesar, en la región Caribe, así como en zonas de la región Andina, principalmente en Cundinamarca, Santander y Boyacá.

Petro confirmó cambios en el Presupuesto Nacional para destinar $4 billones a enfrentar El Niño

También se señaló que habría una disponibilidad para contratar más de 720.000 millones de pesos con el fin de realizar mejoramientos de vivienda. Todo esto estaría articulado con el programa Colombia Solar, que busca fortalecer esta fuente de energía dentro de la matriz energética del país.

Ruth Quevedo Fique, viceministra de Agua y Saneamiento Básico del Ministerio de Vivienda, expresó que podría quedar adjudicada la desalinizadora de Santa Marta. Lo anterior se daría, según la funcionaria, debido a que esta ciudad ha sido una de las más afectadas por el estrés hídrico.

Adicionalmente, el Ministerio de Salud señaló que los departamentos que más recursos han recibido son Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Magdalena, Bolívar, Cesar y Chocó.

Petro confirmó cambios en el Presupuesto Nacional para destinar $4 billones a enfrentar El Niño

Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, manifestó que las prioridades regulatorias frente al fenómeno de El Niño han sido la entrada de nuevas fuentes de generación, el castigo al derroche de energía, los incentivos al ahorro, la contratación de energía para cubrir la demanda, la protección a las familias del Caribe y medidas para obtener cobertura frente a riesgos financieros.

Por otro lado, señaló que la deuda vigente de Air-e ascendió a más de 3,32 billones de pesos, superando los pronósticos de algunos gremios, que estimaban que ese monto se alcanzaría en diciembre de 2026.

Palma manifestó que entre el 30 de julio y el 3 de agosto se realizará el mantenimiento de la Sociedad Portuaria El Cayao (SPEC), que actualmente es la única infraestructura de Colombia para importar gas. El titular de la cartera energética aseguró que el Gobierno se preparó para garantizar el abastecimiento de este energético durante esos días.

Petro confirmó cambios en el Presupuesto Nacional para destinar $4 billones a enfrentar El Niño

“Vimos también, por ejemplo, que en estos días, de los cuales hay tres o dos días hábiles, pudiésemos plantear teletrabajo, estudio remoto, para bajar la demanda de gas y poder pasar, insisto, estos cinco días al otro lado. Por fortuna para el país, esta situación del monopolio de importación de gas ya se está rompiendo con los proyectos que viene adelantando, al lado de Ecopetrol, Puerto Bahía, que esperamos entre en enero próximo, y el puerto y la importación por el Pacífico, que esperamos que entre el próximo mes de noviembre”, expresó.

Palma añadió que se requiere coordinación y cooperación de todos los agentes, no solo para enfrentar el fenómeno de El Niño y el mantenimiento de SPEC, sino también la falta de gas de Canacol, empresa de origen canadiense que entró en un proceso de reestructuración y solicitó en Canadá la cancelación de sus contratos de suministro de gas en Colombia.

En síntesis, el Gobierno Nacional señaló que, en el marco de la declaratoria de desastre, los planes estarán enfocados en la seguridad alimentaria, hídrica, energética, ambiental y en salud. En estas acciones participarán entidades como la UNGRD y los ministerios de Agricultura, Ambiente, Vivienda, Minas y Energía, y Salud, entre otras.

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